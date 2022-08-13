Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri F.Bahçe’nin 9’da biri!
Giriş Tarihi: 13.8.2022

F.Bahçe’nin 9’da biri!

SUAT UMURHAN
F.Bahçe’nin 9’da biri!
SABAH Spor, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi playoff'unda karşılaşacağı Austria Wien'i analiz etti. İşte merak edilenler... Geçen sezon Avusturya Bundesliga'yı 4. sırada bitiren ve ardından Şampiyonluk Turu grubunda 3. olarak Avrupa Ligi bileti alan Austria Wien, mütevazı kadrosu ile dikkat çekiyor. 24 defa Avusturya şampiyonu olan Austria Wien, bu üstünlüğünü Salzburg sonrasında tamamen kaybederken son şampiyonluğu olan 2012-13'ün ardından bir daha bu başarıyı tekrarlayamadı. Viyana kulübü, 2002-03 sezonunda da F.Bahçe'nin eski hocası Cristoph Daum ile şampiyonluk yaşamıştı. Şu anda 19.8 milyon Euro kadro değeri bulunan mor-beyazlı kulüp karşısında F.Bahçe ise 186.7 milyon Euro'luk değeri ile net favori durumunda

1.94'LÜK DEV SANTRFOR
Alman kaptanı Mühl savunmadaki liderlik özellikleri ile dikkat çekiyor. Takımın piyasa değeri en yüksek (3 milyon Euro) ismi altyapıdan yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Matthias Braunöder. Geçen sezon yaşanan gol yollarındaki sorunları çözmek adına Haris Tabakovic takviyesi yapılırken 1.94'lük İsviçreli, ligdeki Altach maçında ilk kez 90 dakika sahada kalıp ağları sarstı.

İLK KEZ TEKNİK DİREKTÖR!
Takımın başındaki ikinci sezonuna giren teknik direktör Manfred Schmid, kariyerinde ilk kez bu seviyede. Futbolcu olarak görev yaptığı A.Wien'e 2002'de U19 takımı antrenörü olarak dönen 51 yaşındaki çalıştırıcı, sonrasında Borussia Dortmund ve Köln'de yardımcı antrenörlük yaptı. Geçen sezon Viyana ekibi ile 38 maçta 1.3 puan ortalaması yakalanırken 4-2-3-1 ile 4-3-2-1 genel olarak tercih ettiği formasyonlar.

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı belli oldu! 12 Ağustos 2022 MasterChef önlüğü hangi yarışmacı aldı, yarışmayı kim kazandı?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak belli oldu mu? 2022 ÖSYM Üniversite YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Tüm gözler ÖSYM'de!
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Sağanak yağışlar geliyor
Bakan Bilgin: EYT’de kendi modelimizi uygulayacağız! EYT nedir, ne zaman çıkacak, son durum ne, kimleri kapsıyor?
Perseid Meteor yağmuru Türkiye'den izlenecek mi? Meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta başlayacak?
DOLUNAY ETKİSİ || 12 Ağustos 2022 Kova dolunayı burçlara etkisi nedir, hangi burçları nasıl etkileyecek?
Muharrem İnce: Bütün muhalefet belediyelerini haraca bağlamışlar
Son dakika: Eşler arasındaki 'erotik film' davasında Yargıtay'dan kritik karar
Evde bakım maaşı yatan iller listesi e-Devlet ile sorgula: 13 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi belirleniyor!
Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? 12 Ağustos 2022 Doya Doya Moda kim elendi? İşte puan durumu ve elenen yarışmacı
ARKADAŞINA GÖNDER
F.Bahçe’nin 9’da biri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA