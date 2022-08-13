F.Bahçe’nin 9’da biri!

SABAH Spor, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi playoff'unda karşılaşacağı Austria Wien'i analiz etti. İşte merak edilenler... Geçen sezon Avusturya Bundesliga'yı 4. sırada bitiren ve ardından Şampiyonluk Turu grubunda 3. olarak Avrupa Ligi bileti alan Austria Wien, mütevazı kadrosu ile dikkat çekiyor.Viyana kulübü, 2002-03 sezonunda da F.Bahçe'nin eski hocası Cristoph Daum ile şampiyonluk yaşamıştı. Şu anda 19.8 milyon Euro kadro değeri bulunan mor-beyazlı kulüp karşısında F.Bahçe ise 186.7 milyon Euro'luk değeri ile net favori durumundakaptanı Mühl savunmadaki liderlik özellikleri ile dikkat çekiyor. Takımın piyasa değeri en yüksek (3 milyon Euro) ismi altyapıdan yetişen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Matthias Braunöder. Geçen sezon yaşanan gol yollarındaki sorunları çözmek adına Haris Tabakovic takviyesi yapılırken 1.94'lük İsviçreli, ligdeki Altach maçında ilk kez 90 dakika sahada kalıp ağları sarstı.başındaki ikinci sezonuna giren teknik direktör Manfred Schmid, kariyerinde ilk kez bu seviyede. Futbolcu olarak görev yaptığı A.Wien'e 2002'de U19 takımı antrenörü olarak dönen 51 yaşındaki çalıştırıcı, sonrasında Borussia Dortmund ve Köln'de yardımcı antrenörlük yaptı.