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Giriş Tarihi: 14.8.2022 00:43 Son Güncelleme: 14.8.2022 00:46

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten Nelsson açıklaması geldi! "İstediğimiz teklif..."

AA
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’ten Nelsson açıklaması geldi! İstediğimiz teklif...

Süper Lig'de Galatasaray, çıktığı ikinci maçta Giresunspor'a evinde 1-0 mağlup oldu ve ilk mağlubiyetini aldı. Maçın ardından açıklama yapan Başkan Dursun Özbek, Victor Nelsson transferi konusunda çarpıcı sözler söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında sahalarında Bitexen Giresunspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"NELSSON İÇİN İSTEDİĞİMİZ TEKLİF YOK"

Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın Nelsson'a da teklif verdiğini belirten Dursun Özbek, "Nelsson ile ilgili Sevilla'nın teklifi masada. Ancak istediğimiz rakam değil. İstediğimiz rakam gelmediği sürece Nelsson'u satmayı düşünmüyoruz. Önemli bir oyuncumuz. Takımın önemli bir oyuncusunu istediğimiz rakam gelmeden, değerini bulmadan satmayı düşünmüyoruz." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, yaklaşık 45 bin taraftarın önünde mağlup oldukları maçtan dersler çıkaracaklarını dile getirerek "Lig uzun bir maraton. Buradan çıkaracağımız dersler var. Bundan sonraki maçlar için hazırlanacağız. Sezonun geri kalanında oyunumuzu güzelleştirmek için eksik kalan yerlerimiz varsa bunlar bize bir gösterge. Transfer sezonuna devam ediyoruz. Önümüzdeki maça odaklandık." ifadelerini kullandı.

Taraftarlarından sezon boyunca destek beklediğini anlatan Özbek, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir atmosfer vardı. Taraftarımız bizi destekliyor ve desteklemeye devam edecek. Onlardan ricam bu. Henüz sezonun başındayız. Önümüzde daha uzun bir yol var. Bu yolda özellikle Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde şampiyonluğu yakalamak için elimizden geleni yapacağız. Daha güzel maçlar seyrettirmeyi düşünüyoruz. Bireysel bir hatadan bir gol yedik. Bundan sonraki dönemde daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu taraftarın hak ettiği oyunu oynamamız, onları mutlu etmemiz gerek. Alınan netice elbette kabul edilebilir değil. Buradan çıkaracağımız dersler olduğunu düşünüyorum."

Özbek, yenilen golde büyük hatası olan Abdülkerim Bardakcı ile ilgili soru üzerine, "Abdülkerim önemli bir oyuncumuz. Kendisinden beklentimiz çok yüksek. Oyun içinde bu tip hatalar olabilir. Bundan sonra daha dikkatli olmalıyız. Lig devam ediyor. Henüz 2. haftadayız. Bundan sonraki haftalarda daha başarılı olacağız." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray Kulübü Başkanı, hakem kararları ve topun oyunda kalma süresiyle ilgili, "Hakemlerle ilgili sezon başında bir yorum yapmak yanlış. Bazı kararlarında adil değildi ama sezonun başında böyle bir yorum yapmak uygun değil. Önümüzdeki haftaya odaklanacağız, daha iyi olacağız." dedi.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten Nelsson açıklaması geldi! "İstediğimiz teklif..."
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