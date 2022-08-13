Rooney istedi Trabzon kaptı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle istediği Enis Bardhi'yi önceki gün Trabzon'a getirdi, dün de resmi imzayı attırdı. 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcunun transferinin perde arkasında ise ilmek ilmek işlenen bir operasyon var.Trabzonspor, Bardhi'ye Şampiyonlar Ligi'ne katılma ve ilerleme planlarından bahsetti. Ligde şampiyon olduklarını ve onun,inandıklarını anlattı. Fırtına'nın şampiyonluk kutlamalarını da izleyen ve mest olan Bardhi, yelkenleri suya indirdi…eski ünlü futbolcu Wayne Rooney'nin teknik direktörlüğünü yaptığı MLS ekibi DC United ve Yunanistan temsilcisi Olympiakos da Bardhi için devreye girdi. Hatta Rooney, bizzat oyuncuyu aradı. Bardhi isediyerek teklifleri elinin tersiyle itti.Bardhi dün 3+1 yıllık imzayı attı. Sezon başına 1.3 milyon Euro garanti ücret alacak olan Kuzey Makedonyalı oyuncu için Levante'ye 3 eşit taksitte 3 milyon Euro bonservis ödenecek.