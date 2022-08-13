Sinan Bolat: Mertens, Galatasaray’ın inanılmaz olduğunu keşfedecek

"KULÜPLER VE TARAFTARLAR TÜRKİYE'DE SABIRSIZ"

Sinan Bolat, "Türkiye'de bir adı ve geçmişi olan, kariyerini genellikle orada sonlandıran futbolcuları transfer etmekten hoşlanıyoruz. Nedeni de basit. Kulüpler ve taraftarlar genellikle sabırsız ve bu tür 'yıldız' ya da 'büyük isim' transferleri sayesinde hızlı bir şekilde sonuç almayı umuyorlar. Bu bağlamda sadece gençlerle oynamak, sert darbeler sonrası hassaslaşıyor" ifadesini kullandı.