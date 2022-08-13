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Giriş Tarihi: 13.8.2022 15:00 Son Güncelleme: 13.8.2022 15:12

Sinan Bolat: Mertens, Galatasaray'ın inanılmaz olduğunu keşfedecek

Sinan Bolat: Mertens, Galatasaray’ın inanılmaz olduğunu keşfedecek

Galatasaray'ın eski kalecilerinden Sinan Bolat, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni transferi Dries Mertens ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sinan Bolat, "Napoli'de taraftarların önünde oynama alışık olsa bile Galatasaray'ın inanılmaz olduğunu keşfedecek" ifadelerini kullandı.

Sinan Bolat, "Galatasaray'da sahada ve günlük hayatta çok eğleneceğine eminim" diyerek Belçikalı futbolcuya başarı dileğinde bulundu. Bolat, futbolcunun Türkiye'de karşılanma şeklini ise "Kendi türünün yıldızları için tipik bir örnek" olarak tanımladı.

"KULÜPLER VE TARAFTARLAR TÜRKİYE'DE SABIRSIZ"
Sinan Bolat, "Türkiye'de bir adı ve geçmişi olan, kariyerini genellikle orada sonlandıran futbolcuları transfer etmekten hoşlanıyoruz. Nedeni de basit. Kulüpler ve taraftarlar genellikle sabırsız ve bu tür 'yıldız' ya da 'büyük isim' transferleri sayesinde hızlı bir şekilde sonuç almayı umuyorlar. Bu bağlamda sadece gençlerle oynamak, sert darbeler sonrası hassaslaşıyor" ifadesini kullandı.

"GALATASARAY'IN İNANILMAZ OLDUĞUNU KEŞFEDECEK"
Tecrübeli kaleci, "Mertens, uzun yıllardır transfer edilen en iyi oyunculardan ve gelişine bu kadar ilgi gösterilmesi de doğal. Kendisini adapte etmek için gerekli niteliklere sahip. Napoli'de taraftarların önünde oynama alışık olsa bile Galatasaray'ın inanılmaz olduğunu keşfedecek" yorumunda bulundu.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL İÇİN YAŞIYORLAR"
Galatasaray taraftarlarının etkisine değinen Bolat, "Tıpkı Napoli'de olduğu gibi Türkiye'de de insanlar futbol için yaşıyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Hatırlanacağı üzere Sinan Bolat, 2014-15 sezonunda Galatasaray'da 6 ay kadar forma giydi. Bolat, toplamda 12 maçta 1080 dakika süre aldı. Bolat, bu sezon başında Gent'ten Westerlo ekibine transfer olarak kariyerinde yeni bir sayfa açmıştı. (Sporx)

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Sinan Bolat: Mertens, Galatasaray'ın inanılmaz olduğunu keşfedecek
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