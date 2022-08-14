Alanyaspor’un adı ’Crendon Alanyaspor’ oldu

Türkiye'de ve Avrupa'da spora ve sporcuya verdiği desteklerle adından sıkça söz ettiren Corendon Turizm Grubu, sponsorluklarına bir yenisini daha ekleyerek Alanyaspor'la isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Alanyaspor, 2022/2023 sezonundan itibaren Spor Toto Süper Lig'deki mücadelesini "Corendon Alanyaspor" ismiyle sürdürecek.

Corendon ile Alanyaspor arasında yapılan isim sponsorluğu anlaşması için 14 Ağustos 2022 Pazar günü Alanya'da Kızıl Kule Meydanı'nda bir basın lansmanı düzenlendi. Anlaşma için atılan imzaların heyecan ve enerjisinin yansıdığı basın lansmanına;Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer, Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğluile birlikte iki kurumun yöneticileri de katılım gösterdi.

ALANYASPOR CORENDON AİRLİENS İLE UÇAÇAK

İsim sponsorluğunun yanısıra aynı zamanda Alanyaspor'a ait birçok reklam alanında logosu ile yer alacak Corendon, bu büyük anlaşmaile turuncu yeşilli takıma ulaşım desteği de sağlayacak. Yeni sezonla birlikte "Corendon Alanyaspor" deplasman maçlarına Corendon Turizm Grubu bünyesindeki Corendon Airlines ile uçacak.

Yıldıray Karaer,imza töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Corendon olarak, Antalya bizim en büyük destinasyonumuz. Türkiye'de turizmin başkenti olan Antalya'nın incisi Alanya ilçemiz, aynı zamanda Türk futbolunun en iyi ve en prestijli takımlarından birine sahip. Markaların, faaliyet gösterdikleri şehrin spor aktivitelerini ve kulüplerini desteklemesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz de bu inançla Alanyaspor ile şimdiye kadar olan iş birliğimizin çıtasını yükselterek yeni bir adım daha atıyoruz. Elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartan Alanyaspor'un, yeni dönemde isim sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. Başta Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu olmak üzere tüm Alanyaspor yönetimine bize gösterdikleri bu işbirliği fırsatı ve destek için çok teşekkür ediyorum. Bu iş birliğini bir sponsorluk anlaşmasından daha fazlası olarak görüyoruz. Alanyaspor'un her zaman yanında olmaya ve bu camiayalayık olacak işler yapmaya çalışacağız. Çok kıymetverdiğimiz isim sponsorluğu anlaşmasının hayırlı olmasını, Corendon Alanyaspor'un başarısına katkı sağlamasını diliyorum.



Şimdiye kadar yapmış oldukları sponsorluklarla turizmin ve sporun dinamizmini bir arada tutmaya çalıştıklarını ifade eden Yıldıray Karaer, "Sadece futbola değil sporun farklı branşlarına destek olmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sporunbirleştirici gücünden ilham alarak, genç sporcularımıza ve kulüplerimize değer katmaya çalışıyoruz. Şirket kültürümüzü yansıtan bu vizyonla,sporun gelişimine katkı sağlamak her zaman faaliyetlerimiz kapsamında olacak" dedi.

ÇAVUŞOĞLU: 'BİR DÜNYA MARKASI OLAN CORENDON İLE ANLAŞMA YAPMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ'

Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu: "Bir dünya markası olan Corendon ile büyük bir iş birliği anlaşması yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz"

Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise şunları söyledi: "Bir dünya markası olan Corendon ile büyük bir iş birliği anlaşması yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu büyük anlaşmayla, Süper Lig'deki 7'nci sezonumuzda kulübümüzün adı artık 'Corendon Alanyaspor' olarak anılacak. Corendon ile geçtiğimiz yıl başlayan iş birliğimizi daha da yukarıya taşıyoruz. Bu birlikteliğin uzun yıllar davem etmesini diliyor, Sayın Yıldıray Karaer başta olmak üzere, Corendon Turizm Grubu yönetimine ve Corendon Airlines ailesine teşekkür ediyorum. Bu birlikteliğin, Antalya'nın büyük iki markasına da hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Yapılan konuşmalardan sonra düzenlenen imza töreni ve fotoğraf çekiminin ardından,"Corendon Alanyaspor" basın lansmanı sona erdi.