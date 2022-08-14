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Giriş Tarihi: 14.8.2022

En büyük rakibi sakatlık

UĞUR ÇEM
En büyük rakibi sakatlık

Şampiyonlukla noktalanan geçen sezon birçok futbolcusundan yaşanan sakatlıklar nedeniyle verim alamayan Trabzonspor, aynı sorunla boğuşmayı sürdürüyor

Trabzonspor sakatlıklarla boğuşmaya erken başladı… Geçen sezonun son haftalarında sakatlanan Bruno Peres ve Serkan Asan hâlâ takıma dönemezken Torino ile yapılan hazırlık karşılaşmasında Hüseyin Türkmen, Sivasspor ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçında takımın oyun aklı ve lideri olarak görülen Marek Hamsik sakatlık yaşadı. Tecrübeli yıldızın bir ay gibi bir süre sahalardan uzak kalacak olması Enis Bardhi transferinin 48 saat içinde yapılmasına neden oldu.

GEÇEN SEZON 13 İSİM SAKATLANDI
Süper Lig'in ikinci haftasında da şanssızlıklar artarak devam etti. Hatayspor karşılaşması öncesi Dorukhan Toköz, yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Maç içinde de Edin Visca'nın kolu kırıldı. Rakiplerden çok sakatlıklarla mücadele etmek zorunda kalan bordo-mavili takımda geçen sezon 13 futbolcu sakatlık yaşamıştı. Bu isimlerden Edgar, Gervinho ve Anders Trondsen sezonu kapatmak zorunda kalmıştı.

GÜNÜN SORUSU
Kolu kırılan Visca yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak. Yerine transfer şart mı?

Ömer ÜRÜNDÜL
İhtiyaç büyük
Edin Visca için senelerdir, yeri geldikçe aynı görüşümü dile getiriyorum; çok faydalı bir kanat forveti. Defansa yardım ediyor, futbolu biliyor, golcü ve asistçi. Artı tam bir profesyonel. Kendisine çok iyi baktığından senelerdir aynı performansını sürdürüyor. Visca'nın yaşadığı şanssız sakatlık, Trabzonspor için büyük kayıptır. Geçen sezon devre arasında gelmesine rağmen, takıma ve sisteme uyum sağlamadan çok kritik maçlarda bordo- mavililere çok kritik puanlar kazandırmıştı. Trabzonspor'un, Visca'nın yokluğunda yapabilirse bir kanat forvet transferine ihtiyacı var.

İskender GÜNEN
Transfer gerekli
Visca'nın sakatlanması hem kendisi hem de Trabzonspor için büyük bir kayıp… Çünkü geçen sezon devre arası transfer olduktan sonra oynadığı her maçta profesyonel futbolcu özelliği ile sahada yer aldı. Verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Takım savunmasında da önemli görevler üstlendi. Bir de umulmadık anlarda yaptığı çıkışlarla Trabzonspor için şampiyonluk yolunda kritik gollere imza attı. Şu an yokluğu büyük dezavantaj. Uzun bir süre takımdan ayrı kalacak olması düşünüldüğünde sağ kenarın önüne bir transfer gerekli diye düşünüyorum.

Ali GÜLTİKEN
Yokluğu aranacak
Trabzonspor şampiyon olan kadrodan iki önemli kanat oyuncusunu kaybetti. Nwakaeme ile yollar ayrıldı. Visca sakatlandı. İkisi de şampiyonlukta temel oyunculardı, yoklukları aranacak. Dolayısıyla Trabzonspor bu bölgeleri güçlendirme adına yeni takviyeler yapmak zorunda. Camia da bu baskıları oluşturacaktır. Mali kriterler elbette Trabzonspor'un çok dikkat ettiği bir konu ama elde edilen şampiyonluğun devamlılığı da esas olmalı. O açıdan bu bölgelerde gücü artırmak önemli. Zaman geçirmeden takviyenin yapılması lazım.

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