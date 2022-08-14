En büyük rakibi sakatlık

Şampiyonlukla noktalanan geçen sezon birçok futbolcusundan yaşanan sakatlıklar nedeniyle verim alamayan Trabzonspor, aynı sorunla boğuşmayı sürdürüyor
Trabzonspor sakatlıklarla boğuşmaya erken başladı… Geçen sezonun son haftalarında sakatlanan Bruno Peres ve SerkanAsan hâlâ takıma dönemezken Torino ile yapılan hazırlık karşılaşmasında HüseyinTürkmen, Sivasspor ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçında takımın oyun aklı ve lideri olarak görülen Marek Hamsik sakatlık yaşadı. Tecrübeli yıldızın bir ay gibi bir süre sahalardan uzak kalacak olması Enis Bardhi transferinin 48 saat içinde yapılmasına neden oldu.
GEÇEN SEZON 13 İSİM SAKATLANDI
Süper Lig'in ikinci haftasında da şanssızlıklar artarak devam etti. Hatayspor karşılaşması öncesi Dorukhan Toköz,yaşadığı gıda zehirlenmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Maç içinde de EdinVisca'nın kolu kırıldı. Rakiplerden çok sakatlıklarla mücadele etmek zorunda kalan bordo-mavili takımda geçensezon 13 futbolcu sakatlıkyaşamıştı. Bu isimlerden Edgar, Gervinho ve AndersTrondsen sezonu kapatmakzorunda kalmıştı.
GÜNÜN SORUSU
Kolu kırılan Visca yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak. Yerine transfer şart mı?
Ömer ÜRÜNDÜL
İhtiyaç büyük Edin Visca için senelerdir, yeri geldikçe aynı görüşümü dile getiriyorum; çok faydalı bir kanat forveti. Defansa yardım ediyor, futbolu biliyor, golcüve asistçi. Artı tam bir profesyonel. Kendisine çok iyi baktığından senelerdir aynı performansını sürdürüyor. Visca'nın yaşadığı şanssız sakatlık,Trabzonspor için büyük kayıptır. Geçen sezon devre arasında gelmesine rağmen, takıma ve sisteme uyum sağlamadan çok kritik maçlarda bordo- mavililere çok kritik puanlar kazandırmıştı. Trabzonspor'un, Visca'nın yokluğunda yapabilirse bir kanat forvettransferine ihtiyacı var.
İskender GÜNEN
Transfer gerekli Visca'nın sakatlanması hem kendisi hem de Trabzonspor için büyük bir kayıp… Çünkü geçen sezon devre arası transfer olduktan sonra oynadığı hermaçta profesyonel futbolcu özelliği ile sahadayer aldı. Verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Takım savunmasında da önemli görevler üstlendi. Bir de umulmadık anlarda yaptığı çıkışlarla Trabzonspor için şampiyonluk yolunda kritikgollere imza attı. Şu an yokluğu büyük dezavantaj. Uzun bir süre takımdan ayrı kalacak olması düşünüldüğünde sağ kenarın önüne bir transfergerekli diye düşünüyorum.
Ali GÜLTİKEN
Yokluğu aranacak Trabzonspor şampiyon olan kadrodan iki önemli kanat oyuncusunu kaybetti. Nwakaeme ileyollar ayrıldı. Visca sakatlandı. İkisi deşampiyonlukta temel oyunculardı, yokluklarıaranacak. Dolayısıyla Trabzonspor bu bölgeleri güçlendirme adına yeni takviyeler yapmak zorunda. Camia da bu baskıları oluşturacaktır. Mali kriterler elbette Trabzonspor'un çok dikkat ettiği bir konu ama elde edilen şampiyonluğun devamlılığı da esas olmalı. O açıdan bu bölgelerde gücü artırmak önemli. Zaman geçirmedentakviyenin yapılması lazım.