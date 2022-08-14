En büyük rakibi sakatlık

Trabzonspor sakatlıklarla boğuşmaya erken başladı… Geçen sezonun son haftalarında sakatlananhâlâ takıma dönemezken Torino ile yapılan hazırlık karşılaşmasında, Sivasspor ile oynanan Turkcell Süper Kupa maçında takımın oyun aklı ve lideri olarak görülensakatlık yaşadı. Tecrübeli yıldızın bir ay gibi bir süre sahalardan uzak kalacak olmasıtransferinin 48 saat içinde yapılmasına neden oldu.Süper Lig'in ikinci haftasında da şanssızlıklar artarak devam etti. Hatayspor karşılaşması öncesinedeniyle kadrodan çıkarıldı. Maç içinde deRakiplerden çok sakatlıklarla mücadele etmek zorunda kalan bordo-mavili takımda. Bu isimlerdenKolu kırılan Visca yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacak. Yerine transfer şart mı?İhtiyaç büyükVisca için senelerdir, yeri geldikçe aynı görüşümü dile getiriyorum; çok faydalı bir kanat forveti.Kendisine çok iyi baktığından senelerdir aynı performansını sürdürüyor.Geçen sezon devre arasında gelmesine rağmen, takıma ve sisteme uyum sağlamadan çok kritik maçlarda bordo- mavililere çok kritik puanlar kazandırmıştı. Trabzonspor'un, Visca'nın yokluğunda yapabilirseTransfer gereklisakatlanması hem kendisi hem de Trabzonspor için büyük bir kayıp… Çünkü geçen sezon devre arası transfer olduktan sonraVerilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Takım savunmasında da önemli görevler üstlendi. Bir de umulmadık anlarda yaptığı çıkışlarlaŞu an yokluğu büyük dezavantaj. Uzun bir süre takımdan ayrı kalacak olması düşünüldüğündeYokluğu aranacakşampiyon olan kadrodan iki önemli kanat oyuncusunu kaybetti.Dolayısıyla Trabzonspor bu bölgeleri güçlendirme adına yeni takviyeler yapmak zorunda. Camia da bu baskıları oluşturacaktır. Mali kriterler elbette Trabzonspor'un çok dikkat ettiği bir konu ama elde edilen şampiyonluğun devamlılığı da esas olmalı. O açıdan bu bölgelerde gücü artırmak önemli.