Mavi Şimşek doludizgin

Adana Demirspor, ligin ikinci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek ikide 2 yaptı. Perdeyi 41. dakikada Younes Belhanda açtı. Faslı futbolcunun ceza sahası dışından yerden sert şutunda top direğe de çarparak ağlara gitti: 1-0. İlk yarı bu skorla biterken 51'de Mavi Şimşek kontratakla hızlı çıktı. Sağdan yapılan ortada arka direkte Onyekuru meşin yuvarlağı kafayla filelereyolladı: 2-0. 70'te son sözü Akintola söyledi. Soldan çekilen şutta kaleci Muammer topa müdahale edemedi ve Nijeryalı futbolcu golünü atarak sonucu belirledi: 3-0. Sivasspor 1 puanda kalırken, AdanaDemirspor puanını 6'ya yükseltti.