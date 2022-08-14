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Giriş Tarihi: 14.8.2022

Mavi Şimşek doludizgin

Mavi Şimşek doludizgin
Adana Demirspor, ligin ikinci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek ikide 2 yaptı. Perdeyi 41. dakikada Younes Belhanda açtı. Faslı futbolcunun ceza sahası dışından yerden sert şutunda top direğe de çarparak ağlara gitti: 1-0. İlk yarı bu skorla biterken 51'de Mavi Şimşek kontratakla hızlı çıktı. Sağdan yapılan ortada arka direkte Onyekuru meşin yuvarlağı kafayla filelere yolladı: 2-0. 70'te son sözü Akintola söyledi. Soldan çekilen şutta kaleci Muammer topa müdahale edemedi ve Nijeryalı futbolcu golünü atarak sonucu belirledi: 3-0. Sivasspor 1 puanda kalırken, Adana Demirspor puanını 6'ya yükseltti.

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Mavi Şimşek doludizgin
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