Transferler devam edecek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, karşılaşma sonrası basına açıklamalarda bulundu. Kaybettikleri için çok üzgün olduğunu söyleyen Başkan Özbek şöyle konuştu:bir mağlubiyet. Sezon başında olabilecek şeyler bunlar. Buradan çıkaracağımız dersler de var.Transferlere devam ediyoruz. Yapacağım yorumlar kulübe zarar verir. (Belotti sorusu)güzel bir destek vardı taraftardan. Onlardan ricam, takımı desteklemeye devam etsinler. Yolumuz daha uzun.bir hatadan gol yedik.Bu taraftarın hak ettiği oyunu oynamamız gerekiyor.Nelsson için bir teklifi var ancak istediğimiz rakam değil.İstediğimiz rakam gelmezse satmayı düşünmüyoruz.