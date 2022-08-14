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Giriş Tarihi: 14.8.2022

Transferler devam edecek

BERKAY TURAN
Transferler devam edecek

“Eksik kalan yerleri tamamlayacağız” diyen başkan Dursun Özbek, Belotti sorusuna ise “Yapacağım yorumlar kulübe zarar verir” ifadesini kullandı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, karşılaşma sonrası basına açıklamalarda bulundu. Kaybettikleri için çok üzgün olduğunu söyleyen Başkan Özbek şöyle konuştu:
İSTENMEYEN bir mağlubiyet. Sezon başında olabilecek şeyler bunlar. Buradan çıkaracağımız dersler de var. Eksik kalan yerlerimizi tamamlayacağız. Bu maçların hepsi birer gösterge Transferlere devam ediyoruz. Yapacağım yorumlar kulübe zarar verir. (Belotti sorusu)
ÇOK güzel bir destek vardı taraftardan. Onlardan ricam, takımı desteklemeye devam etsinler. Yolumuz daha uzun.
BIREYSEL bir hatadan gol yedik. Bundan sonraki dönemde daha dikkatli olmalıyız. Bu taraftarın hak ettiği oyunu oynamamız gerekiyor.
SEVILLA'NIN Nelsson için bir teklifi var ancak istediğimiz rakam değil. Önemli bir oyuncu bizim için. İstediğimiz rakam gelmezse satmayı düşünmüyoruz.

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Transferler devam edecek
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