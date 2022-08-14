Transferler devam edecek

“Eksik kalan yerleri tamamlayacağız” diyen başkan Dursun Özbek, Belotti sorusuna ise “Yapacağım yorumlar kulübe zarar verir” ifadesini kullandı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, karşılaşma sonrası basına açıklamalarda bulundu. Kaybettikleri için çok üzgün olduğunu söyleyen Başkan Özbek şöyle konuştu: İSTENMEYEN bir mağlubiyet. Sezon başında olabilecek şeyler bunlar. Buradan çıkaracağımız dersler de var. Eksik kalanyerlerimizi tamamlayacağız.Bu maçların hepsibirer gösterge Transferlere devam ediyoruz. Yapacağım yorumlar kulübe zarar verir. (Belotti sorusu) ÇOK güzel bir destek vardı taraftardan. Onlardan ricam, takımı desteklemeye devam etsinler. Yolumuz daha uzun. BIREYSEL bir hatadan gol yedik. Bundansonraki dönemde dahadikkatli olmalıyız. Bu taraftarın hak ettiği oyunu oynamamız gerekiyor. SEVILLA'NIN Nelsson için bir teklifi var ancak istediğimiz rakam değil. Önemli bir oyuncubizim için. İstediğimiz rakam gelmezse satmayı düşünmüyoruz.