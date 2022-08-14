Ümraniyespor, sahasında Antalyaspor’u konuk ediyor! (CANLI)

HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bugün Fraport Tav Antalyaspor'u ağırlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve saat 19.15'de başlayan karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetiyor.
CANLI | ÜMRANİYESPOR 0-0 ANTALYASPOR
İLK 11'LER
Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Onur, Bettaieb.
Antalyaspor: Boffin, Soner, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fedor, Ndao, Ömer, Ghacha.
Süper Lig'in yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor, sezonunun ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak dikkatleri üzerine çekmişti. İstanbul ekibi, Antalyaspor'u yenerek Süper Lig'deki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
Lige sahasında aldığı 1-0'lık Galatasaray yenilgisiyle başlayan Fraport Tav Antalyaspor ise rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor.