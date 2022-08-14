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Giriş Tarihi: 14.8.2022 19:12

Ümraniyespor, sahasında Antalyaspor’u konuk ediyor! (CANLI)

Ümraniyespor, sahasında Antalyaspor’u konuk ediyor! CANLI

Süper Lig’de ikinci hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Ligin yeni ekibi Ümraniyespor, sahasında dişli rakiplerden Antalyaspor’u konuk ediyor. Sezonun ilk haftasında Fenerbahçe’ye karşı oynadığı oyunla ve aldığı skorla takdir toplayan Ümraniyespor, Akdeniz ekibi karşısında galibiyet peşinde. Konuk ekip ise Galatasaray’ı sahasında ağırladığı maçta 90+’da yediği golle 1-0 mağlup olmuştu. İşte Ümraniyespor – Antalyaspor maçının canlı anlatımı…

HangiKredi Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bugün Fraport Tav Antalyaspor'u ağırlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve saat 19.15'de başlayan karşılaşmayı, hakem Çağdaş Altay yönetiyor.

CANLI | ÜMRANİYESPOR 0-0 ANTALYASPOR

İLK 11'LER

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz, Geraldo, Mrsic, Durel, Onur, Bettaieb.

Antalyaspor: Boffin, Soner, Bünyamin, Fernando, Wright, Adriano, Güray, Fedor, Ndao, Ömer, Ghacha.

Süper Lig'in yeni ekibi HangiKredi Ümraniyespor, sezonunun ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak dikkatleri üzerine çekmişti. İstanbul ekibi, Antalyaspor'u yenerek Süper Lig'deki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Lige sahasında aldığı 1-0'lık Galatasaray yenilgisiyle başlayan Fraport Tav Antalyaspor ise rakibini yenerek çıkışa geçmek istiyor.

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Ümraniyespor, sahasında Antalyaspor’u konuk ediyor! (CANLI)
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