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Giriş Tarihi: 16.8.2022 00:26

Angel Di Maria siftah yaptı, Juventus galibiyetle başladı!

AA
Angel Di Maria siftah yaptı, Juventus galibiyetle başladı!

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus, Angel Di Maria ve Dusan Vlahovic'in (2) golleriyle Sassuolo'yu 3-0 yendi.

Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi takım 26. dakikada yeni transferi Arjantinli Angel Di Maria ile 1-0 öne geçti. 43. dakikada Sırp golcü Dusan Vlahovic, penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Juventus'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının hemen başında siyah-beyazlılar, Vlahovic ile bir gol daha bularak farkı 3'e yükseltti: 3-0. Müsabakada başka gol olmayınca Juventus, Sassuolo'yu 3-0 mağlup ederek, 2022-2023 sezonuna galibiyetle giriş yaptı.

Bu arada, Sassuolo kadrosundaki milli futbolcular Mert Müldür ve Kaan Ayhan, Juventus maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Milli oyunculardan Müldür, maçın 7. dakikasında sakatlanarak sahadan sedye ile ayrılmak zorunda kaldı. Müldür, yerini Jeremy Toljan'a bıraktı.

Kaan Ayhan ise 90 dakika mücadele etti. Serie A'nın ilk haftasında bugün oynanan bir diğer müsabakada ise Napoli, deplasmanda Hellas Verona'yı 5-2 yendi ve 3 puan aldı. Bu skorlar doğrultusunda Napoli ve Juventus, gol averajıyla ligin zirvesinde yer aldı.

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Angel Di Maria siftah yaptı, Juventus galibiyetle başladı!
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