Anında şikayet!

Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta 1 puana razı olurken hakem Yasin Kol'a tepki geldi. 19. dakikada Weghorst'un rakibiyle olan ikili mücadelesinde, Hollandalı'nın faul yaptığına işaret eden hakem Yasin Kol'a yönelik sert eleştiri vardı. Weghorst'un sitemkâr hareketine sarı kart çıktı ve sonrasında tribünde bulunan Beşiktaşlı yöneticiler de hakem yönetimine tepki gösterdi. Protokoldeki hakem gözlemcisi Erol Ersoy'a şikâyette bulunan siyah-beyazlılar,ifadelerini kullandı.37. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla atılan Emrecan Uzunhan'ın gördüğü ilk sarı kartı ağır bulan ve atılmasına tepki gösteren yöneticiler, bir kez daha serzenişte bulundu.Beşiktaş yöneticisi Seyit Ateş, maçtan sonra hakem kararlarına büyük tepki gösterdi. Ateş, "Bundan sonra susmayacağız. Ceza vermeleri umurumuzda değil, Beşiktaş'ın hakları gasp edilirken bizim stadyumda maç izleyip izleyemeyecek olmamız bir şey ifade etmiyor. Eğer TFF ve MHK, Beşiktaş'a operasyon niyetinde değilse bu Yasin Kol denen arkadaşın bir daha maç almaması lazım."Ligde Alanya'ya konuk olduğu son iki maçı da kaybeden Beşiktaş, dün de kazanamadı. Siyahbeyazlılar, 13 Aralık 2020'de 2-1 yenilirken 20 Kasım 2021'deki mücadeleden de 2-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Dün de sahadan 3-3'lük beraberlik çıktı.BEŞIKTAŞ'IN onursal başkanı Süleyman Seba'nın önceki gün 8. ölüm yıl dönümüydü. Efsane başkanı unutmayan siyah-beyazlılar, Alanya deplasmanına Seba için özel olarak hazırlanan formalarla çıktı.SÜPER Lig'de düne kadar oynadığı 5 maçı da kazanarak tarihininAkdeniz ekibi, aynı başarıyı daha önce aralık 2019- Şubat 2020 arasında da başarırken dün kendi rekorunu kırmak için sahaya çıksa da alınan beraberlik, rekoru kırmaya yetmedi.