Konyaspor ile Başakşehir puanları paylaştı! Eskişehir’de sessiz gece

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşmadan gol sesi çıkmazken maç 0-0 berabere tamamlandı. Bu sonuçla Konyaspor, puanını 2 yaparken Medipol Başakşehir ise 4 puana ulaştı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Konyaspor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Bytyqi, rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Bytyqi'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden az farkla auta çıktı.
36. dakikada Medipol Başakşehir atağında sol kanattan ceza sahasına giren Münir Chouiar, Szysz'a pas verdi. Szysz'ın yerden vuruşunda top kalecinin solundan dışarı çıktı.
44. dakikada yeşil-beyazlı takımının atağında ceza sahasında topla buluşan Guilherme, penaltı noktası yakınlarındaki Soner Dikmen'e pas verdi. Müsait pozisyondaki Dikmen'in vuruşunu kaleci Volkan Babacan çıkardı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
53. dakikada hızlı gelişen Arabam.com Konyaspor atağında sol kanattan ceza sahasına giren Bytyqi'nin sert vuruşunda kaleci Volkan Babacan gole izin vermedi.
83. dakikada Medipol Başakşehir atağında Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasına iyi yükselen Serdar Gürler'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
87. dakikada Arabam.com Konyaspor gole çok yaklaştı. Lima'nın kaleciye geri pasında Rahmanovic araya girdi. Rahmanovic, defansın müdahalesiyle düzgün vuruş yapamayınca top kale direğinin yanından dışarı çıktı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.