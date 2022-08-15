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Giriş Tarihi: 15.8.2022 16:31

Niğde Belediyespor sezonu açtı

HAYRETTİN YENEL
Niğde Belediyespor sezonu açtı

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek Niğde Belediyespor bugün yaptığı antrenman ile sezonu açtı.

Sezonun ilk antrenmanını Niğde Belediyesi'nin yeni hizmete soktuğu Gebere Barajı mesire alanında kros koşusu yaparak gerçekleştiren futbol takımı, geçtiğimiz sezonun kadrosunun büyük bir kısmını koruyarak tecrübeli oyuncular ile ekibini güçlendirdi. Niğdeli futbolculara ek olarak alt yapıdan 6 futbolcunun A takıma yükselmesi ise sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi. Kulüp yetkilileri yaptıkları açıklamada; "Öncelikle Niğde Belediye Başkanımız Emrah Özdemir'e bizlere güzel bir tesis kazandırdığı için teşekkür ederiz. Bu sene ki hedefimiz Niğde'ye yakışır bir takım oluşturmak ve taraftarlarımıza güzel bir oyun izletmektir' 'ifadesini kullandılar.

Antrenman öncesi konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Niğde Belediyespor takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum. Şehrimizi her alanda olduğu gibi spor alanında da geliştirmeye çalışıyoruz. Tüm futbolcu kardeşlerimize ve teknik kadromuza güveniyoruz. Her zaman yanlarındayız ve olmaya devam edeceğiz. Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Niğde Belediyespor sezonu açtı
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