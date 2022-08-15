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Giriş Tarihi: 15.8.2022

Önce bayram sonra hüsran

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Önce bayram sonra hüsran

Maça hızlı başlayıp 3. dakikada N’Koudou ile öne geçen siyah-beyazlılar, Salih ve ardından Ghezzal’ın penaltısı ile skoru 3-0 yaptı. 37’de Emrecan Beşiktaş’ı eksik bıraktı. 45+3’te Efkan’ın frikiği ev sahibi ekip için umut oldu

İkinci yarıya 3 değişiklikle başlayan Valerien İsmael, rakibin de ekmeğine yağ sürdü. Saiss'in kendi kalesine golü ve 90+2'de Candeias'ın penaltısı Alanya'yı yenilgiden kurtardı

LİGİN ilk haftasında beklentilerden uzak futbol sahaya yansıtan Beşiktaş, zorlu Alanya deplasmanına fırtına gibi girdi. 31 dakikada 3 gol bulan konuk ekipte N'Koudou, Salih ve Ghezzal adeta şov yaptı. EMRECAN'IN 37'de kırmızı görmesi Alanyaspor'u da maça ortak etti. Efkan'ın mükemmel frikiği devrenin skorunu belirledi. İKINCI yarıda hem sistemi değişip 3'lü savunmaya dönen hem de ilk yarının en etkili isimlerini kenara alan İsmael, oyunu geride kabullendi. SAISS önce çizgiden top çıkardı, bir pozisyon sonrasında ise kendi kalesine gol atınca son dakikalar heyecanı dorukta bir şekilde ilerledi. Uzatmalara girilirken Gedson'un yaptığı penaltı sonrası Candeias skoru eşitledi ve maçın sonucunu tayin etti. GECENIN en çok konuşulan isimlerinden biri de hakem Yasin Kol oldu. İki tarafı da memnun edemedi.

10 KİŞİ KALMAYA ABONE OLDU
Süper Lig'in ilk haftasında tecrübeli yıldızı Cenk Tosun'u 90+3'te kırmızıya kurban veren Beşiktaş'ta dün de 21 yaşındaki Emrecan Uzunhan kızardı. 15'te Eduardo'yu düşürüp sararan genç stoper, 37'de ikili mücadelede Zinedine Ferhat'a yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü. Böylece siyah-beyazlılar, Valerien İsmael'in göreve geldiği Nisan 2022'den bu yana 6 kez ile Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gören takım oldu.

'BURASI BEŞİKTAŞ, KORKUYA YER YOK!'
37'de Emrecan kırmızı kart görünce teknik direktör Valerien İsmael ikinci yarıya her şeyi değiştirerek başladı Ghezzal, N'Koudou ve Salih'i kenara alıp savunmayı üçlüye çevirdi. Ancak planları tutmadı. Fransız hocaya sosyal medyada tepki vardı. "Burası Beşiktaş, Beşiktaş sahada kimseden korkmaz", "3 iyi oyuncuyu çıkarıp Beşiktaş tarihine yeni sayfa açan adam istifa etsin" yorumları yapıldı.

GECE İSTANBUL, ÖĞLEN ALANYA
Beşiktaş'ın, Burnley'den kiraladığı 30 yaşındaki Hollandalı golcü Wout Weghorst, ikinci Süper Lig maçında ikinci asistini yaptı. Eşi hamile olan Weghorst'un doğum sancıları nedeniyle önceki gece İstanbul'a döndüğü, öğle saatlerinde maç için yeniden Alanya'ya geldiği öğrenildi.

BİR GÖRÜŞ
FATİH DOĞAN
Kartal tercihlerinin kurbanı oldu!
Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına şu taktikle başladı. 1-Topu rakibe bırak. 2- Önde baskı yap ve hataya zorla. 3-N'Koudou ile rakibi yıprat. Valerien İsmael'in takımı, bu anlayışla baş döndürücü bir tempoyla başladı. İlk 20 dakikada sahanın en iyileri N'Koudou, Salih ve Ghezzal ile 3 gol dahi buldu. Ancak hakem Yasin Kol oyunun ve Beşiktaş'ın temposunu düşürmek ister gibi üst üste yanlış sarı kartlar gösterdi. Weghorst'u gole giderken düşüren rakibinin kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Ancak Hollandalı oyuncuya sarı verdi. Kırmızı kartla atılan Emrecan'ın ilk sarısı net şekilde yanlıştı. 10 kişi kalmış ve ilk yarıyı da 3-1 kapatmış Beşiktaş'ta, İsmael'in skoru koruma kaygısı ikinci devreye damga vurdu. Montero, Necip ve Boyd'un girmesi en iyi üçlü olan N'Koudou, Salih ile Ghezzal'ın çıkması çok radikal bir tercihti. Özetle Beşiktaş, Yasin Kol'un ve İsmael'in yanlış kararlarının kurbanı oldu!

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