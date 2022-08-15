Önce bayram sonra hüsran

İkinci yarıya 3 değişiklikle başlayan Valerien İsmael, rakibin de ekmeğine yağ sürdü. Saiss'in kendi kalesine golü ve 90+2'de Candeias'ın penaltısı Alanya'yı yenilgiden kurtardıLİGİN ilk haftasında beklentilerden uzak futbol sahaya yansıtan Beşiktaş, zorlu Alanya deplasmanına fırtına gibi girdi. 31 dakikada 3 gol bulan konuk ekipteveadeta şov yaptı. EMRECAN'IN 37'de kırmızı görmesi Alanyaspor'u da maça ortak etti.devrenin skorunu belirledi. İKINCI yarıda hem sistemi değişip 3'lü savunmaya dönen hem deoyunu geride kabullendi. SAISS önce çizgiden top çıkardı, bir pozisyon sonrasında ise kendi kalesine gol atıncaUzatmalara girilirken Gedson'un yaptığı penaltı sonrası Candeias skoru eşitledi ve maçın sonucunu tayin etti. GECENIN en çok konuşulan isimlerinden biri de hakem Yasin Kol oldu. İki tarafı da memnun edemedi.Süper Lig'in ilk haftasında tecrübeli yıldızı Cenk Tosun'u 90+3'te kırmızıya kurban veren Beşiktaş'ta dün de 21 yaşındaki Emrecan Uzunhan kızardı. 15'te Eduardo'yu düşürüp sararan genç stoper, 37'de ikili mücadelede Zinedine Ferhat'a yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü. Böylece siyah-beyazlılar, Valerien İsmael'in göreve geldiği Nisan 2022'den bu yana 6 kez ile Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gören takım oldu.37'de Emrecan kırmızı kart görünce teknik direktör Valerien İsmael ikinci yarıya her şeyi değiştirerek başladı Ghezzal, N'Koudou ve Salih'i kenara alıp savunmayı üçlüye çevirdi. Ancak planları tutmadı. Fransız hocaya sosyal medyada tepki vardı. "Burası Beşiktaş, Beşiktaş sahada kimseden korkmaz", "3 iyi oyuncuyu çıkarıp Beşiktaş tarihine yeni sayfa açan adam istifa etsin" yorumları yapıldı.Beşiktaş'ın, Burnley'den kiraladığı 30 yaşındaki Hollandalı golcü Wout Weghorst, ikinci Süper Lig maçında ikinci asistini yaptı. Eşi hamile olan Weghorst'un doğum sancıları nedeniyle önceki gece İstanbul'a döndüğü, öğle saatlerinde maç için yeniden Alanya'ya geldiği öğrenildi.FATİH DOĞANKartal tercihlerinin kurbanı oldu!Alanyaspor deplasmanına şu taktikle başladı.Topu rakibe bırak.Önde baskı yap ve hataya zorla.N'Koudou ile rakibi yıprat. Valerien İsmael'in takımı, bu anlayışla baş döndürücü bir tempoyla başladı. İlk 20 dakikada sahanın en iyileri N'Koudou, Salih ve Ghezzal ile 3 gol dahi buldu.Weghorst'u gole giderken düşüren rakibinin kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Ancak Hollandalı oyuncuya sarı verdi. Kırmızı kartla atılan Emrecan'ın ilk sarısı net şekilde yanlıştı. 10 kişi kalmış ve ilk yarıyı da 3-1 kapatmış Beşiktaş'ta, İsmael'in skoru koruma kaygısı ikinci devreye damga vurdu.Özetle Beşiktaş, Yasin Kol'un ve İsmael'in yanlış kararlarının kurbanı oldu!