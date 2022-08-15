Son dakika: Beşiktaş’tan Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol için çok sert açıklama!





2022-2023 futbol sezonunun ilk haftasında, sahamızda oynadığımız Kayserispor maçımıza, hakemlik dahi yapmaması gereken Ümit Öztürk'ü atayan Merkez Hakem Kurulu, niyetinden şüphe etmemize sebep olmuştu. Sezonun 2. haftasında deplasmanda oynadığımız Corendon Alanyaspor maçı da, hakem yönetimiyle Türk Futbol Tarihi'ne yeni bir kara leke olarak geçti. Maçın hakemi Yasin Kol'un kolları maç boyunca defalarca sonuca etki eden ve üç puanımızı gasp eden kararları işaret etti. Hakkımıza kasteden bu kollar adaleti işaret edene kadar sesimizi yükselteceğiz. Değil hakemin, hiç kimsenin emeğimizi, alın terimizi gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Her mecrada hakkımızı sonuna kadar savunacağız.

"HİÇBİR MAÇIMIZDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"



Dün bu skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol'un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz. Türk futbolunda kaos oluşturma maksadında olan kimseye izin vermedik, vermeyeceğiz. Tavrımız adaletsizliğedir. Sonuçlardan bağımsız olarak kaybetsek de kazansak da Beşiktaş adaletsizliğin karşısında durmaya devam edecektir.