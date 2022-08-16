Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Hakemlerin hata yapmak şansı yok

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol'un performansı hakkında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Riva'da bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Çebi, görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Beşiktaş camiasının artık güvene ihtiyacı olduğunu ve TFF'nin yapılan yanlışları düzeltmesi gerektiğini vurgulayan Çebi, "Türk futboluyla ilgili konular konuşuldu ama herkesin malumu olduğu üzere 2 gün önce oynanan maçta Beşiktaş'ın uğradığı haksızlığı, adaletsizliği elimizdeki belgelerle kendilerine arz ettik. Sonuç itibariyle kendilerinin de bunu anladıklarını ve değerlendireceklerini, tavırlarından anlamış bulunuyorum. Biz gerekenin yapılacağını umuyoruz ve bekleyeceğiz. Federasyon, Türk futbolunun temsilcisidir. MHK, kendisine bağlıdır. Geçen seneki sorunların çözülmesi gerektiğini ifade ettik. Birçoğu çözülmesine rağmen tamamının çözülmediğini görüyoruz. Hataların, varsa kasıtların tespitinin kendileri yapması gerektiğini ifade ettik. Biz artık haksızlığa uğramak istemiyoruz, diğer takımların da uğramasını istemiyoruz. Her şey, Beşiktaş tarzı bir tavrımız olamaz. Beşiktaş'ın bundan daha fazlasını kaldırabilecek bir limiti kalmadığını ifade ettik. Benim camiam mutsuz, tedirgin. Güvene ihtiyacımız var. Bunu yapmaları gerekiyor, istediğimiz budur. Kendilerine de güvenmek istiyorum. Bekleyip yanlışları nasıl düzelttiklerini beraber göreceğiz" diye konuştu.