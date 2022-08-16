Beşiktaş, Fassnacht ve Amiri’yi İstanbul’a getirmeyi planlıyor

Beşiktaş uzun süredir gündeminde yer alan oyuncuları bitirmek adına atağa kalktı. Beşiktaş Leverkusen'den Nadiem Amiri transferi için bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu ancak Almanlar'ın istediği yüksek bonservis, bu transfere engel oluyordu. Nadiem Amiri, Leverkusen'in Beşiktaş'tan istediği rakam sonrası Alman temsilcisine adeta rest çekti.

Leverkusen, Siyah- Beyazlı kulüpten Amiri için 9 milyon Euro bonservis bedeli istemişti. 25 yaşındaki futbolcunun ise Beşiktaş'a transfer olmak istediğini kulübüne ilettiği ve kolaylık sağlanmasını talep ettiği öğrenildi. Almanlar, Beşiktaş'ın son teklifine karşı cuma gününe kadar yanıt verecek.

YOUNG BOYS İKNA OLMAK ÜZERE

Gündeminde uzun süredir yer alan Fassnacht'ta da mutlu son yakın... Valerien Ismael'in takımında görmeyi fazlasıyla arzuladığı yıldız oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı. Kulüpler de bonserviste el sıkıştı. Yalnızca ödeme planı üzerinde müzakereler devam ediyor. Beşiktaş parayı 3 eşit taksitte ödemek isterken Young Boys peşinci tavrını bozmamaya çalışıyor. Ancak oyuncunun da aynı Amiri'de olduğu gibi ayrılmak istemesi Kartal'ın elini güçlendiriyor. (Milliyet)