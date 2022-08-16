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Giriş Tarihi: 16.8.2022 11:17

Beşiktaş, Fassnacht ve Amiri'yi İstanbul'a getirmeyi planlıyor

Beşiktaş, Fassnacht ve Amiri’yi İstanbul’a getirmeyi planlıyor

Beşiktaş, yaklaşık 3.5 aydır gündeminde yer alan iki yıldız Christian Fassnacht ve Nadiem Amiri'yi hafta sonuna kadar takıma kazandırmaya çalışacak.

Beşiktaş uzun süredir gündeminde yer alan oyuncuları bitirmek adına atağa kalktı. Beşiktaş Leverkusen'den Nadiem Amiri transferi için bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu ancak Almanlar'ın istediği yüksek bonservis, bu transfere engel oluyordu. Nadiem Amiri, Leverkusen'in Beşiktaş'tan istediği rakam sonrası Alman temsilcisine adeta rest çekti.

Leverkusen, Siyah- Beyazlı kulüpten Amiri için 9 milyon Euro bonservis bedeli istemişti. 25 yaşındaki futbolcunun ise Beşiktaş'a transfer olmak istediğini kulübüne ilettiği ve kolaylık sağlanmasını talep ettiği öğrenildi. Almanlar, Beşiktaş'ın son teklifine karşı cuma gününe kadar yanıt verecek.

YOUNG BOYS İKNA OLMAK ÜZERE
Gündeminde uzun süredir yer alan Fassnacht'ta da mutlu son yakın... Valerien Ismael'in takımında görmeyi fazlasıyla arzuladığı yıldız oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandı. Kulüpler de bonserviste el sıkıştı. Yalnızca ödeme planı üzerinde müzakereler devam ediyor. Beşiktaş parayı 3 eşit taksitte ödemek isterken Young Boys peşinci tavrını bozmamaya çalışıyor. Ancak oyuncunun da aynı Amiri'de olduğu gibi ayrılmak istemesi Kartal'ın elini güçlendiriyor. (Milliyet)

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Beşiktaş, Fassnacht ve Amiri'yi İstanbul'a getirmeyi planlıyor
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