Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Domenec Torrent Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti!
Giriş Tarihi: 16.8.2022 11:57 Son Güncelleme: 16.8.2022 11:57

Domenec Torrent Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti!

Domenec Torrent Galatasaray’ı FIFA’ya şikayet etti!

Geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna gelen Domenec Torrent, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti. İspanyol çalıştırıcı alacakları ile birlikte imaj hakkının zarar gördüğü gerekçesiyle ekstra tazminat talep etti.

Geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray'ın başına gelen İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in, yeni başkan Dursun Özbek'in göreve gelmesinden sonra sözleşmesi feshedildi.

DOMENEC TORRENT FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ

İspanyol hoca bunun ardından Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti. Tecrübeli teknik adamın alacakları ile birlikte imaj hakkının zarar gördüğü sebebiyle kulüpten tazminat talep etti.

Domenec Torrent'in yardımcıları da aynı şekilde dava açtı. Yönetim de buna karşı savunma hazırladı. Galatasaray, Torrent'in açıklamaları ile kulübe zarar verdiği, ekibiyle istenilen mesaiyi sunamadıklarını dile getirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ucuz gıda satışlarına vatandaştan yoğun ilgi; Sırada et indirimi var
Evde bakım maaşı sorgulama ekranı e-Devlet giriş! 16 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
Ziraat Bankası emekliye ne kadar, kaç TL promosyon veriyor? | Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti 2022 |
SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den FLAŞ döviz kurları ve KKM açıklaması
Son dakika: Üstün Dökmen'in kadın versiyonu! Köhne zihniyet kafalarında hala yaşıyor
Son dakika: Kayseri’de dehşet! Ünlü sanatçı Metin Işık kurşun yağdırdı
Emekli promosyonu veren bankalar nelerdir, en çok promosyonu hangi banka veriyor? Emekli promosyonu ödemeler, 8 bin 250 TL'yi buluyor!
İş Bankası emekli promosyonu ödemeleri ne kadar, kaç TL veriyor? İş Bankası emekli promosyon ücreti ve başvuru şartları belli oldu!
YKS ek tercih ne zaman başlıyor? ÖSYM ek yerleştirme kontenjanları ve YKS ek tercih kılavuzu 2022 ile üniversite ek tercih nasıl yapılır, kimler yapabilir?
Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünler hangileri? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirim kataloğu 15 Ağustos 2022!
ARKADAŞINA GÖNDER
Domenec Torrent Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA