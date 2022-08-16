Domenec Torrent Galatasaray’ı FIFA’ya şikayet etti!

Geçtiğimiz sezonun ortasında Galatasaray'ın başına gelen İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in, yeni başkan Dursun Özbek'in göreve gelmesinden sonra sözleşmesi feshedildi.
DOMENEC TORRENT FIFA'YA ŞİKAYET ETTİ
İspanyol hoca bunun ardından Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti. Tecrübeli teknik adamın alacakları ile birlikte imaj hakkının zarar gördüğü sebebiyle kulüpten tazminat talep etti.
Domenec Torrent'in yardımcıları da aynı şekilde dava açtı. Yönetim de buna karşı savunma hazırladı. Galatasaray, Torrent'in açıklamaları ile kulübe zarar verdiği, ekibiyle istenilen mesaiyi sunamadıklarını dile getirdi.