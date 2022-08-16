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Giriş Tarihi: 16.8.2022 11:31

Galatasaray Cicaldau için Morutan formülü uygulayacak!

Galatasaray Cicaldau için Morutan formülü uygulayacak!

Galatasaray'da Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Rumen yıldız Cicaldau'ya teklif gelmemesinin ardından, Morutan'da uygulanan kiralık formülünün devreye girmesi planlanıyor. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'ın son yıllarda yaptığı en büyük yatırımlardan biri de Alexandru Cicaldau'nun transferiydi.

Sarı-Kırmızılılar, Romanya Milli Takımı'nda da düzenli oynayan genç oyuncunun bonservisine geçen yaz tam 6.5 milyon Euro ödedi. Sezonun büyük bölümünde forma giyen, ancak beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki futbolcu, yeni hocası Okan Buruk'un gözüne girmeyi ise başaramadı.

Bu sezon ligin ilk iki haftasındaki Antalyaspor ve Giresunspor maçlarında kadroya bile giremeyen Rumen yeteneğe bir çözüm yolu aranıyor.

MORUTAN FORMÜLÜ DÜŞÜNÜLÜYOR

Oyuncudan zarar etmek istemeyen Sarı- Kırmızılılar, menajeri vasıtasıyla gelen teklifleri değerlendirmeye alsa da beklenen rakamlara henüz ulaşılamadığı belirtiliyor.

Bir diğer Rumen oyuncusu Morutan'ı İtalya Serie B takımlarından Pisa'ya kiralık veren Galatasaray'ın, Cicaldau için de benzer bir formül izleyebileceği ve oyuncuyu kiralık verebileceği bildirildi. (Fanatik)

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Galatasaray Cicaldau için Morutan formülü uygulayacak!
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