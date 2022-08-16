Kasıtlı ‘Kol’ları maçlarımızda istemiyoruz

‘Tavrımız adaletsizliğe’ diyen Beşiktaş, maçın hakemi Yasin Kol’u eleştirirken, MHK’yi göreve davet etti
Beşiktaş Kulübü'nün tüm unsurlarıyla haksızlığın karşısındadimdik durmayadevam edeceğine ve herzaman olduğu gibi bu sezonda şampiyon olmak için eminadımlarla ilerleyeceğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yukatel Kayserispor maçımıza, hakemlik dahi yapmaması gereken Ümit Öztürk'ü atayan MHK, niyetinden şüphe etmemize sebep olmuştu. Alanyaspor maçı da hakem yönetimiyle Türk Futbol Tarihi'ne yeni bir kara leke olarak geçti. Maçın hakemi Yasin Kol'un kolları maçboyunca defalarca üç puanımızı gaspeden kararları işaret etti. Hakkımızakasteden bu kollar adaleti işaret edenekadar sesimizi yükselteceğiz."
BU SEVİYEYE NASIL GELDİ!
"Skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol'un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz. Tavrımızadaletsizliğedir. Başkanımız defalarca 'Genç hakemlerimizinönü açılsın, hata yapacaksagizli ajandası olmayanhakemlerimiz yapsın' derken o genç hakemlerin iyi eğitimli ve liyakat sahibi olmaları gerekliliğini de vurgulamıştı. Sahada izlediğimiz hakemin maçımızı yönetecek seviyeye nasıl geldiğinin cevabını da MHK'den bekliyoruz."
GÜNÜN SORUSU
Beşiktaş, Valerien İsmael'in hatalarıyla mı yoksa takımın kötü performansı nedeniyle mi berabere kaldı?
LEVENT TÜZEMEN
KORKAKLAR HER GÜN ÖLÜR! Tarih 17 Nisan 2005. Yer: Kadıköy... Kaleci Cordoba'nın atıldığı ve kaleye Pancu'nun geçtiği unutulmaz derbiyi 10 kişi kalan Beşiktaş 4-3 kazanmıştı. O zaman Beşiktaş'ın başında olan Rıza Çalımbay öğrencilerine skor 3-3'e geldiğinde "Skoru koruyun" demedi. Ve Beşiktaşlı oyuncular kalede devşirme kaleci Pancu olmasına rağmen Fenerbahçe'nin üzerine cesaretle gitti. Bir söz şöyle der; "Korkaklarher gün ölür. Cesurlar ise birkez ölür." İkinci yarıya 3-1 önde giren Beşiktaş'ın hocası Valerien İsmael, 3 gol atan oyuncuları çıkarıp yerlerine savunma ağırlıklı iki stoper alıyorsa bunu takım şöyle algılar: "10 kişi oynayamazsınız.Geriye yaslanın ve güçlü savunmayaparak skoru koruyun." Maç sonunda İsmael'in, "Kalemize gol attık. Penaltı yaptık. Maçı elimizle verdik" açıklaması bile sorumluluğu almadığının kanıtıdır. Gerçek şu; Beşiktaş gibi bir kulübün hocası, asla korkak hamleler yapamaz.
ÖMER ÜRÜNDÜL
OYUNU KİLİTLEMEK İSTEDİ AMA... Maçta hakemin bazı önemli hataları oldu. Bilhassa Emrecan'ın ilk sarı kartı hatalıydı. Penaltı kararları doğru. Tayfur'un da ikinci sarı kartı görmesi gerekirdi. Ama ne olursa olsun sarı kartı olan bir oyuncunun takımı üç farklı öndeyken ikinci kartı görmesi son derece hatalıydı, daha temkinli olmalıydı. Beşiktaş golü yediktensonra devre bitimine kadarsahada bir anda yok oldu. Bu arada da gol yiyebilirdi. Aşırı sıcak ve neme alışkın olan ev sahibi, ikinci yarı tempoyu arttıracaktı. Ghezzal'ın kondisyonu tam değil. N'Koudou 2 senedir daha bir kere 90 dakika maç oynamadı. Salih de çok yıpranmıştı. Valerienİsmael diri oyuncularla oyunukilitleyeyim istedi. İkinci devre Alanyaspor oyunu domine etse de hiç pozisyon bulamadı. Romain Saiss'in kendi kalesine attığı gol ve gereksiz son dakika penaltısı bu sonucu doğurdu.
FATİH DOĞAN
KOL ORTALADI İSMAEL GOLÜ ATTI Beşiktaş Alanyaspor maçının özeti şu: Hakem Yasin Kol ortaladı, Valerien İsmael kendi kalesine gol attı. Hakem çok kötü bir maç yönetti. Sadece kararları değil, sahadakiduruşu, gerginliği ve tavrıMHK tarafından ayar verilmesigereken bir görüntüdeydi. Beşiktaş'ı öfkelendiren, TFF'nin kapısına dayandıracak konu skorla ilgili değil. Gelelim Valerien İsmael'e; Beşiktaş10 kişi kalsa da bu kadar geriyeyaslanmaz. Diyelim ki kulübün felsefesinden seyirci ve camianın psikolojisinden haberin yok, o zaman teknik bir soru sorayım; 10 kişi kalmışsınız, geriyeyaslanıyorsunuz, kontra içinhangi oyuncuyu tercih edersiniz? Cevap; N'Koudou... Hoca ne yapıyor, sahanın en iyileri N'Koudou, Ghezzal ve Salih'i çıkarıyor. Hakemler bir şekilde düzelir ama bu mantalite zor düzelir. Beşiktaş geç olmadanİsmael'i gözdengeçirmeli.