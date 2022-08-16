Kasıtlı ‘Kol’ları maçlarımızda istemiyoruz

Beşiktaş Kulübü'nün tüm unsurlarıylavurgu yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yukatel Kayserispor maçımıza, hakemlik dahi yapmaması gereken Ümit Öztürk'ü atayan MHK, niyetinden şüphe etmemize sebep olmuştu. Alanyaspor maçı da hakem yönetimiyle Türk Futbol Tarihi'ne yeni bir kara leke olarak geçti."Skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol'un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz.Başkanımız defalarcaderken o genç hakemlerin iyi eğitimli ve liyakat sahibi olmaları gerekliliğini de vurgulamıştı. Sahada izlediğimiz hakemin maçımızı yönetecek seviyeye nasıl geldiğinin cevabını da MHK'den bekliyoruz."Beşiktaş, Valerien İsmael'in hatalarıyla mı yoksa takımın kötü performansı nedeniyle mi berabere kaldı?KORKAKLAR HER GÜN ÖLÜR!17 Nisan 2005. Yer: Kadıköy... Kaleci Cordoba'nın atıldığı ve kaleye Pancu'nun geçtiği unutulmaz derbiyi 10 kişi kalan Beşiktaş 4-3 kazanmıştı. O zaman Beşiktaş'ın başında olan Rıza Çalımbay öğrencilerine skor 3-3'e geldiğindedemedi. Ve Beşiktaşlı oyuncular kalede devşirme kaleci Pancu olmasına rağmen Fenerbahçe'nin üzerine cesaretle gitti. Bir söz şöyle der;İkinci yarıya 3-1 önde giren Beşiktaş'ın hocası Valerien İsmael, 3 gol atan oyuncuları çıkarıp yerlerine savunma ağırlıklı iki stoper alıyorsa bunu takım şöyle algılar:Maç sonunda İsmael'in, "Kalemize gol attık. Penaltı yaptık. Maçı elimizle verdik" açıklaması bile sorumluluğu almadığının kanıtıdır. Gerçek şu; Beşiktaş gibi bir kulübün hocası, asla korkak hamleler yapamaz.OYUNU KİLİTLEMEK İSTEDİ AMA...hakemin bazı önemli hataları oldu. Bilhassa Emrecan'ın ilk sarı kartı hatalıydı. Penaltı kararları doğru. Tayfur'un da ikinci sarı kartı görmesi gerekirdi. Ama ne olursa olsun sarı kartı olan bir oyuncunun takımı üç farklı öndeyken ikinci kartı görmesi son derece hatalıydı, daha temkinli olmalıydı.Bu arada da gol yiyebilirdi. Aşırı sıcak ve neme alışkın olan ev sahibi, ikinci yarı tempoyu arttıracaktı. Ghezzal'ın kondisyonu tam değil. N'Koudou 2 senedir daha bir kere 90 dakika maç oynamadı. Salih de çok yıpranmıştı.İkinci devre Alanyaspor oyunu domine etse de hiç pozisyon bulamadı. Romain Saiss'in kendi kalesine attığı gol ve gereksiz son dakika penaltısı bu sonucu doğurdu.KOL ORTALADI İSMAEL GOLÜ ATTIAlanyaspor maçının özeti şu: Hakem Yasin Kol ortaladı, Valerien İsmael kendi kalesine gol attı. Hakem çok kötü bir maç yönetti.Beşiktaş'ı öfkelendiren, TFF'nin kapısına dayandıracak konu skorla ilgili değil. Gelelim Valerien İsmael'e;Diyelim ki kulübün felsefesinden seyirci ve camianın psikolojisinden haberin yok, o zaman teknik bir soru sorayım;Cevap; N'Koudou... Hoca ne yapıyor, sahanın en iyileri N'Koudou, Ghezzal ve Salih'i çıkarıyor. Hakemler bir şekilde düzelir ama bu mantalite zor düzelir.