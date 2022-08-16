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Giriş Tarihi: 16.8.2022

Kasıtlı ‘Kol’ları maçlarımızda istemiyoruz

Kasıtlı ‘Kol’ları maçlarımızda istemiyoruz

‘Tavrımız adaletsizliğe’ diyen Beşiktaş, maçın hakemi Yasin Kol’u eleştirirken, MHK’yi göreve davet etti

Beşiktaş Kulübü'nün tüm unsurlarıyla haksızlığın karşısında dimdik durmaya devam edeceğine ve her zaman olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmak için emin adımlarla ilerleyeceğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Yukatel Kayserispor maçımıza, hakemlik dahi yapmaması gereken Ümit Öztürk'ü atayan MHK, niyetinden şüphe etmemize sebep olmuştu. Alanyaspor maçı da hakem yönetimiyle Türk Futbol Tarihi'ne yeni bir kara leke olarak geçti. Maçın hakemi Yasin Kol'un kolları maç boyunca defalarca üç puanımızı gasp eden kararları işaret etti. Hakkımıza kasteden bu kollar adaleti işaret edene kadar sesimizi yükselteceğiz."

BU SEVİYEYE NASIL GELDİ!
"Skandal kararlara imza atan hakem Yasin Kol'un kasıtlı kollarını bu sezon hiçbir maçımızda görmek istemiyoruz. Tavrımız adaletsizliğedir. Başkanımız defalarca 'Genç hakemlerimizin önü açılsın, hata yapacaksa gizli ajandası olmayan hakemlerimiz yapsın' derken o genç hakemlerin iyi eğitimli ve liyakat sahibi olmaları gerekliliğini de vurgulamıştı. Sahada izlediğimiz hakemin maçımızı yönetecek seviyeye nasıl geldiğinin cevabını da MHK'den bekliyoruz."

GÜNÜN SORUSU
Beşiktaş, Valerien İsmael'in hatalarıyla mı yoksa takımın kötü performansı nedeniyle mi berabere kaldı?

LEVENT TÜZEMEN
KORKAKLAR HER GÜN ÖLÜR!
Tarih 17 Nisan 2005. Yer: Kadıköy... Kaleci Cordoba'nın atıldığı ve kaleye Pancu'nun geçtiği unutulmaz derbiyi 10 kişi kalan Beşiktaş 4-3 kazanmıştı. O zaman Beşiktaş'ın başında olan Rıza Çalımbay öğrencilerine skor 3-3'e geldiğinde "Skoru koruyun" demedi. Ve Beşiktaşlı oyuncular kalede devşirme kaleci Pancu olmasına rağmen Fenerbahçe'nin üzerine cesaretle gitti. Bir söz şöyle der; "Korkaklar her gün ölür. Cesurlar ise bir kez ölür." İkinci yarıya 3-1 önde giren Beşiktaş'ın hocası Valerien İsmael, 3 gol atan oyuncuları çıkarıp yerlerine savunma ağırlıklı iki stoper alıyorsa bunu takım şöyle algılar: "10 kişi oynayamazsınız. Geriye yaslanın ve güçlü savunma yaparak skoru koruyun." Maç sonunda İsmael'in, "Kalemize gol attık. Penaltı yaptık. Maçı elimizle verdik" açıklaması bile sorumluluğu almadığının kanıtıdır. Gerçek şu; Beşiktaş gibi bir kulübün hocası, asla korkak hamleler yapamaz.

ÖMER ÜRÜNDÜL
OYUNU KİLİTLEMEK İSTEDİ AMA...
Maçta hakemin bazı önemli hataları oldu. Bilhassa Emrecan'ın ilk sarı kartı hatalıydı. Penaltı kararları doğru. Tayfur'un da ikinci sarı kartı görmesi gerekirdi. Ama ne olursa olsun sarı kartı olan bir oyuncunun takımı üç farklı öndeyken ikinci kartı görmesi son derece hatalıydı, daha temkinli olmalıydı. Beşiktaş golü yedikten sonra devre bitimine kadar sahada bir anda yok oldu. Bu arada da gol yiyebilirdi. Aşırı sıcak ve neme alışkın olan ev sahibi, ikinci yarı tempoyu arttıracaktı. Ghezzal'ın kondisyonu tam değil. N'Koudou 2 senedir daha bir kere 90 dakika maç oynamadı. Salih de çok yıpranmıştı. Valerien İsmael diri oyuncularla oyunu kilitleyeyim istedi. İkinci devre Alanyaspor oyunu domine etse de hiç pozisyon bulamadı. Romain Saiss'in kendi kalesine attığı gol ve gereksiz son dakika penaltısı bu sonucu doğurdu.

FATİH DOĞAN
KOL ORTALADI İSMAEL GOLÜ ATTI
Beşiktaş Alanyaspor maçının özeti şu: Hakem Yasin Kol ortaladı, Valerien İsmael kendi kalesine gol attı. Hakem çok kötü bir maç yönetti. Sadece kararları değil, sahadaki duruşu, gerginliği ve tavrı MHK tarafından ayar verilmesi gereken bir görüntüdeydi. Beşiktaş'ı öfkelendiren, TFF'nin kapısına dayandıracak konu skorla ilgili değil. Gelelim Valerien İsmael'e; Beşiktaş 10 kişi kalsa da bu kadar geriye yaslanmaz. Diyelim ki kulübün felsefesinden seyirci ve camianın psikolojisinden haberin yok, o zaman teknik bir soru sorayım; 10 kişi kalmışsınız, geriye yaslanıyorsunuz, kontra için hangi oyuncuyu tercih edersiniz? Cevap; N'Koudou... Hoca ne yapıyor, sahanın en iyileri N'Koudou, Ghezzal ve Salih'i çıkarıyor. Hakemler bir şekilde düzelir ama bu mantalite zor düzelir. Beşiktaş geç olmadan İsmael'i gözden geçirmeli.

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Kasıtlı ‘Kol’ları maçlarımızda istemiyoruz
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