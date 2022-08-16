Maxi Gomez’de sona doğru

Kadrosunu bitirici bir forvetle güçlendirmek için uzun süredir arayışta olan ve birçok futbolcuyla görüşen Fenerbahçe, en büyük hedefinde vites yüksellti. Sarı-lacivertliler, teknik direktörValencia'ya yeni bir teklif yaptı. Fenerbahçe, İspanyol kulübüne bonuslarla birlikte toplam 10 milyon Euro'luk bir öneri yaptı.26 yaşındaki futbolcunun ise Fenerbahçe ile anlaştığı aktarıldı. Uruguaylı yıldızlabildirildi. Fenerbahçeli yöneticilerin de Maxi Gomez ile konuştuğu ve tecrübeli oyuncudan, kulübüyle görüşüp transferinde kolaylık istemesini talep ettiği belirtildi.Kariyerine ülkesinin Defensor Sporting takımında başlayan Maxi Gomez, 2017-18'de 4.3 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol kulübü Celta Vigo'ya transfer oldu. Burada parlayan yıldız futbolcu, 2019-20 sezonunda 14.5 milyon Euro'ya Valencia'nın yolunu tuttu. 26 yaşındaki oyuncu, Uruguay Milli Takımı'nda da 26 maçta oynarken, 4 gol attı.Fenerbahçe'de maçın bitiş düdüğüyle bütün futbolcular genç yetenek Arda Güler'e koştu. Özellikle Bruma'nın yakından ilgilendiği oyuncuyu teknik direktör Jorge Jesus da bizzat tebrik etti. Taraftarlar da 17 yaşındaki oyuncuyu tribüne çağırdı. Arda da bu isteği kırmayıp yanlarına giderek onları selamladı.