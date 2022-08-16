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Giriş Tarihi: 16.8.2022

Maxi Gomez’de sona doğru

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Maxi Gomez’de sona doğru

Valencia’ya bonuslarla birlikte 10 milyon Euro öneren sarı-lacivertliler beklemeye koyuldu. Kanarya 4 yıllık anlaşmaya vardığı oyuncudan, kulübüyle görüşmesini istedi

Kadrosunu bitirici bir forvetle güçlendirmek için uzun süredir arayışta olan ve birçok futbolcuyla görüşen Fenerbahçe, en büyük hedefinde vites yüksellti. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus'un yönetimden özellikle istediği Maxi Gomez için Valencia'ya yeni bir teklif yaptı. Fenerbahçe, İspanyol kulübüne bonuslarla birlikte toplam 10 milyon Euro'luk bir öneri yaptı. Daha önce 12 milyon Euro talep eden Valencia'nın bu teklifi reddetmediği ancak olumlu ya da olumsuz bir cevap da vermediği öğrenildi. 26 yaşındaki futbolcunun ise Fenerbahçe ile anlaştığı aktarıldı. Uruguaylı yıldızla 4 yıllık sözleşmede el sıkışıldığı, senelik kazancının ise 2.4 milyon Euro olacağı bildirildi. Fenerbahçeli yöneticilerin de Maxi Gomez ile konuştuğu ve tecrübeli oyuncudan, kulübüyle görüşüp transferinde kolaylık istemesini talep ettiği belirtildi.

Kimdir?
Kariyerine ülkesinin Defensor Sporting takımında başlayan Maxi Gomez, 2017-18'de 4.3 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol kulübü Celta Vigo'ya transfer oldu. Burada parlayan yıldız futbolcu, 2019-20 sezonunda 14.5 milyon Euro'ya Valencia'nın yolunu tuttu. 26 yaşındaki oyuncu, Uruguay Milli Takımı'nda da 26 maçta oynarken, 4 gol attı.



PAYLAŞILAMAYAN YETENEK!
Fenerbahçe'de maçın bitiş düdüğüyle bütün futbolcular genç yetenek Arda Güler'e koştu. Özellikle Bruma'nın yakından ilgilendiği oyuncuyu teknik direktör Jorge Jesus da bizzat tebrik etti. Taraftarlar da 17 yaşındaki oyuncuyu tribüne çağırdı. Arda da bu isteği kırmayıp yanlarına giderek onları selamladı.

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Maxi Gomez’de sona doğru
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