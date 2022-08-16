Galatasaray'ın efsane futbolcularından Wesley Sneijder, bir gün sarı kırmızılı takıma teknik direktör olarak dönmek istediğini açıkladı.

Bir süredir ülkesi Hollanda'da futbol yorumculuğunun yanı sıra teknik adamlık eğitimlerini sürdüren Sneijder, hocalık kariyerine yurt dışında ve özellikle Galatasaray'da başlamak istediğini söyledi.

Hollanda'da katıldığı programda konuşan Wesley Sneijder, "Galatasaray'da çalışmak harika olurdu. Orada harika zamanlar geçirdim. Güzel insanlarla ve kültürle dolu güzel bir kulüp. Evet, bir gün oraya geri dönmek isterim" diye konuştu.



Hollanda Futbol Federasyonu KNVB çatısı altında çalışmayacağını açıklayan Sneijder, "Ne yapacağımı biliyorum, bu Hollanda'da olmayacak. Belki Türkiye'de" ifadelerini kullandı.

Teknik adamlık kariyeri için ilk olarak İrlanda'dan teklif geldiğini ancak kabul etmediğini belirten 37 yaşındaki isim, "Kabul etmedim ama yine de yurtdışına bakacağım, artık KNVB kapıları benim için kapalı" açıklamasını yaptı.

Sneijder, kendisini yönetici olarak değil sahada teknik adamlık yapmaya yakın gördüğünü belirtti ve Hollanda Futbol Federasyonu'nun kendisine vefasızlık yaptığını gülerek açıkladı ve "Doğum günümde bana 47. yaş gününüz kutlu olsun kartı gönderildi. İmkansız değil mi?" diye konuştu.