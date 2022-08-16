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Giriş Tarihi: 16.8.2022 11:22 Son Güncelleme: 16.8.2022 11:29

Son dakika Galatasaray haberleri: Wesley Sneijder'den Galatasaray itirafı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Wesley Sneijder’den Galatasaray itirafı!

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da eski futbolcu Wesley Sneijder, sarı kırmızılı takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Sneijder, bir gün sarı kırmızılı takıma teknik direktör olarak dönmek istediğini açıkladı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Wesley Sneijder, bir gün sarı kırmızılı takıma teknik direktör olarak dönmek istediğini açıkladı.

Bir süredir ülkesi Hollanda'da futbol yorumculuğunun yanı sıra teknik adamlık eğitimlerini sürdüren Sneijder, hocalık kariyerine yurt dışında ve özellikle Galatasaray'da başlamak istediğini söyledi.

Hollanda'da katıldığı programda konuşan Wesley Sneijder, "Galatasaray'da çalışmak harika olurdu. Orada harika zamanlar geçirdim. Güzel insanlarla ve kültürle dolu güzel bir kulüp. Evet, bir gün oraya geri dönmek isterim" diye konuştu.

Hollanda Futbol Federasyonu KNVB çatısı altında çalışmayacağını açıklayan Sneijder, "Ne yapacağımı biliyorum, bu Hollanda'da olmayacak. Belki Türkiye'de" ifadelerini kullandı.

Teknik adamlık kariyeri için ilk olarak İrlanda'dan teklif geldiğini ancak kabul etmediğini belirten 37 yaşındaki isim, "Kabul etmedim ama yine de yurtdışına bakacağım, artık KNVB kapıları benim için kapalı" açıklamasını yaptı.

Sneijder, kendisini yönetici olarak değil sahada teknik adamlık yapmaya yakın gördüğünü belirtti ve Hollanda Futbol Federasyonu'nun kendisine vefasızlık yaptığını gülerek açıkladı ve "Doğum günümde bana 47. yaş gününüz kutlu olsun kartı gönderildi. İmkansız değil mi?" diye konuştu.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Wesley Sneijder'den Galatasaray itirafı!
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