Tyler Boyd ve Montero yolcu

BEŞİKTAŞ'TA yeni transferlere yer açmak için yolların ayrılmak istendiği isimlerin başında Tyler Boyd ve Francisco Montero geliyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu Boyd'un son senesi olması nedeniyle bonservisiyle satılması bekleniyor. Menajerine detalimatı verildi. Siyahbeyazlı ekip,Performansını artırması ve daha iyi bir şekilde geri dönmesi için 23 yaşındaki futbolcu 1 sezonluğuna gönderilecek.