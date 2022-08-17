Açıklayın Başkan!

Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor maçı sonrasında hakemSiyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi dün de soluğu Riva'da aldı.Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşen ve hakem hatalarına dikkat çeken Ahmet Nur Çebi, sonrasında ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.şu sözlerle devam etti:Bütün pozisyonları içeridedeğerlendirip, önlerine koyduk. İkisinden biridoğru, hangisi diye sorduk. Cevabı birkaç gün içindealacakları kararlarla beraber göreceğiz.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçen sezonki hakem operasyonuna da atıfta bulundu: "Hakemlerle ilgili sorun vardı. Gereği yapılmıştı. Sorun yeniden içeri alındı. Bana göre hatalılar. İşi bitirmeleri gerekiyordu. Evvelki yönetim gönderdi ve geri getirdi."Weghorst'un, Alanyasporlu Balkovec ile girdiği ikili mücadelede karar, Beşiktaş aleyhinde olurken oyuncuya da itirazı nedeniyle sarı kart verildi.F.Bahçe ile Kasımpaşa arasındaki mücadelede ise Emre'nin Valencia'ya yaptığı müdahale sonrasında bariz gol şansından dolayı oyuncuya kırmızı kart verildi ve Kasımpaşa 10 kişi kaldı.