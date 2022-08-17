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Giriş Tarihi: 17.8.2022

Açıklayın Başkan!

Açıklayın Başkan!

Beşiktaş Başkanı Çebi, TFF Başkanı Büyükekşi’ye aynı pozisyonda farklı kararları sordu: "Pozisyonları içeride değerlendirip, önlerine koyduk. İkisinden biri doğru, hangisi diye sorduk! Cevabı birkaç gün içinde alacakları kararla beraber göreceğiz."

Beşiktaş Kulübü, Alanyaspor maçı sonrasında hakem Yasin Kol'u eleştiri yağmuruna tutarken maçın içinde de hakem gözlemcisi Erol Ersoy'a şikâyette bulunmuştu. Önceki gün de yapılan açıklamada Yasin Kol'un bir daha Beşiktaş maçlarına verilmemesini TFF'den istemişti. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi dün de soluğu Riva'da aldı.

GEREKEN ARTIK YAPILMALI
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşen ve hakem hatalarına dikkat çeken Ahmet Nur Çebi, sonrasında ise basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Belgelerle Büyükekşi'nin karşısına çıktıklarını belirten Beşiktaş Başkanı, şu sözlerle devam etti:

HAKEMLER CERRAH GİBİDİR
"Beşiktaş'ın haksızlıkları kaldırabilecek limitinin olmadığını ifade ettik. Bütün pozisyonları içeride değerlendirip, önlerine koyduk. İkisinden biri doğru, hangisi diye sorduk. Cevabı birkaç gün içinde alacakları kararlarla beraber göreceğiz. Bir cerrah ameliyatta hata yaptığında sonucu ölüm oluyorsa hakemlerin de hata yapma lüksleri yok."

'GÖNDERİLEN HAKEMLER GERİ GELMEMELİYDİ'
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, geçen sezonki hakem operasyonuna da atıfta bulundu: "Hakemlerle ilgili sorun vardı. Gereği yapılmıştı. Sorun yeniden içeri alındı. Bana göre hatalılar. İşi bitirmeleri gerekiyordu. Evvelki yönetim gönderdi ve geri getirdi."

ALANYASPOR-BEŞİKTAŞ
Weghorst'un, Alanyasporlu Balkovec ile girdiği ikili mücadelede karar, Beşiktaş aleyhinde olurken oyuncuya da itirazı nedeniyle sarı kart verildi.

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE
F.Bahçe ile Kasımpaşa arasındaki mücadelede ise Emre'nin Valencia'ya yaptığı müdahale sonrasında bariz gol şansından dolayı oyuncuya kırmızı kart verildi ve Kasımpaşa 10 kişi kaldı.

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Açıklayın Başkan!
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