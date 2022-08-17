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Giriş Tarihi: 17.8.2022 13:50 Son Güncelleme: 17.8.2022 13:54

Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Shamar Nicholson'un menajeri açıkladı!

Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği Shamar Nicholson’un menajeri açıkladı!

Süper Lig'de Giresunspor'a mağlup olan Galatasaray'da transfer hareketeliliği devam ediyor. Forvet hattını güçlendirmek isteyen Okan Buruk, Shamar Nicholson transferine onay vermişti. Spartak Moskova'da forma giyen Jamaikalı oyuncunun menajerinden açıklama geldi.

Transfer döneminde Mertens, Torreira ve Seferovic gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak adından söz ettiren Galatasaray'da hareketlilik devam ediyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hamlelerini yapan yönetim bir transferi daha bitirmek istiyor.

SHAMAR NICHOLSON TRANSFERİNDE GELİŞME

Okan Buruk'un da onay verdiği Spartak Moskova oyuncusu Shamar Nicholson transferinde gelişme yaşandı. Galatasaray ile oyuncunun görüşme yaptığı ifade edilmişti.

Oyuncunun menajeri olan Kevin Cowan, Galatasaray'ın Shamar'a olan ilgisini doğruladı. Cowan, doğru teklif gelirse Nicholson'ın bir sezondan daha az zaman geçirdikten sonra Rus kulübünden ayrılabileceğini ifade etti.

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Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Shamar Nicholson'un menajeri açıkladı!
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