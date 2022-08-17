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Giriş Tarihi: 17.8.2022 20:10 Son Güncelleme: 17.8.2022 20:12

Jorge Jesus'tan iddialı sözler: "Fenerbahçe benimle birlikte her maça kazanmak için çıkar"

AA
Jorge Jesus’tan iddialı sözler: Fenerbahçe benimle birlikte her maça kazanmak için çıkar

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Avusturya'nın Austria Wien takımına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktörü Jorge Jesus, rövanş öncesi iyi bir skorla buradan ayrılmak istediklerini söyledi.

Maçın oynanacağı Başkent Viyana'daki Viola Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Jesus, zor bir maç olacağını belirtti.

Austria Wien'in Slovacko'dan daha güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Jesus, "Austria Wien Avrupa'da prestiji olan bir takım. Yarın bize zorluk çıkarmaya çalışacaklardır. İstanbul'daki maç öncesi iyi bir sonuç almak istiyoruz. Alioski, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci fiziksel olarak iyi durumdalar diyemem. İrfan ve Mert uzun süreli sakatlıklardan çıktılar. Maçın yoğunluğunu kaldıracak fiziksel durumda olmamaları normal." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin her maçı kazanmak için oynadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Her maçı kazanma anlayışıyla sahaya çıkıyoruz. Rakipten bağımsız söylüyorum bunu. İki takımın da Avrupa sıralamasına baktığımızda aşağılarda görüyoruz. Fenerbahçe hak ettiği yerde değil." diye konuştu.

Ligde henüz 2 maç oynadıklarını ve sezonun çok başında olduklarını aktaran Jesus, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstediğimiz seviyeyi yakaladık dersek kendimi kandırmış olurum. Geliştirmemiz gereken şeyler var ve daha da gelişecektir. Ofansif olarak daha iyi olmak için çalışıyoruz. 3 günde 1 maç yapan takımların 11'lerini değiştirmesi gerekiyor. Fenerbahçe için de bu durum geçerli olacak. Avrupa'da oynayanlar bu tarz değişiklikler yapmalı. Kadromuz bize bu imkanı veriyor."

GUSTAVO HENRİQUE: "RAKİBİMİZİ ÇALIŞTIK, İYİ TANIYORUZ"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunmacısı Gustavo Henrique de zor bir maç yaşayacaklarını kaydetti.

Avrupa'da oynanan her maçın zor geçtiğini dile getiren Henrique, şunları kaydetti:

"Yarın zor bir maç bekliyoruz. Rakibimizi çalıştık, iyi tanıyoruz. Yarınki maç zor olacak. Avrupa Ligi'nde oynanan her maç gibi. Konsantrasyonumuz yüksek, iyi çalıştık. İyi bir sonuçla evimize dönmek istiyoruz. Buraya geldiğim ilk andan itibaren takım arkadaşlarım tarafından iyi karşılandım. Gelişerek devam ediyoruz. Çalışmalarımız en iyi şekilde sürdürüyoruz. Beni hocamız istedi, çok mutlu oldum. Bu fırsat karşıma çıktığı için çok sevindim. Antrenman antrenman daha iyiye gidiyoruz."

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Jorge Jesus'tan iddialı sözler: "Fenerbahçe benimle birlikte her maça kazanmak için çıkar"
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