Jorge Jesus'tan iddialı sözler: "Fenerbahçe benimle birlikte her maça kazanmak için çıkar"

Fenerbahçe'nin her maçı kazanmak için oynadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Her maçı kazanma anlayışıyla sahaya çıkıyoruz. Rakipten bağımsız söylüyorum bunu. İki takımın da Avrupa sıralamasına baktığımızda aşağılarda görüyoruz. Fenerbahçe hak ettiği yerde değil." diye konuştu.

Ligde henüz 2 maç oynadıklarını ve sezonun çok başında olduklarını aktaran Jesus, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstediğimiz seviyeyi yakaladık dersek kendimi kandırmış olurum. Geliştirmemiz gereken şeyler var ve daha da gelişecektir. Ofansif olarak daha iyi olmak için çalışıyoruz. 3 günde 1 maç yapan takımların 11'lerini değiştirmesi gerekiyor. Fenerbahçe için de bu durum geçerli olacak. Avrupa'da oynayanlar bu tarz değişiklikler yapmalı. Kadromuz bize bu imkanı veriyor."