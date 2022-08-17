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Giriş Tarihi: 17.8.2022

Şampiyon bizim çocuklar

Şampiyon bizim çocuklar
Ülkemizde düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, futbolda namağlup olarak altın madalyaya uzandı. Finalde Suudi Arabistan'ı, Metehan Altunbaş'ın attığı golle 1-0 yenen U23 Milli Takımımız, turnuvayı şampiyonlukla tamamladı. Milliler, altın madalyanın sahibi olurken, Suudi Arabistan gümüş kazandı. Millier grup etabında Kamerun'u 3-2, Senegal'i ise 1-0 mağlup etmiş, Cezayir'le 1-1 berabere kalıp yarı finalde de Azerbaycan'ı tek golle yenerek finale adını yazdırmıştı. Milli futbolcularımıza ve teknik heyete madalyalarını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Suudi Prensi Abdülaziz bin Türki el-Faysal takdim etti.

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Şampiyon bizim çocuklar
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