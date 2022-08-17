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Giriş Tarihi: 17.8.2022 13:01

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'dan Naci Ünüvar atağı

Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına’dan Naci Ünüvar atağı

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Süper Lig'de ilk 2 maçını da kazanarak 6 puanı hanesine yazdıran Trabzonspor'da transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Bordo mavililer, Ahmetcan Kaplan'ı sattığı Ajax’tan Naci Ünüvar’ı kiralamak için harekete geçti. Naci ile Beşiktaş da ilgileniyor. İşte tüm detaylar...

Trabzonspor 'da transfer durmak bilmiyor. Bartra ve Lahtimi hamleleriyle yine dikkatleri üzerine çeken Bordo-Mavililer'de hücum hattına ve orta sahaya da takviye yapılacak. Özellikle orta sahada kreatif bir isim isteyen Abdullah Avcı'nın rotasında Hollanda var. Daha önce adı birçok Süper Lig takımı ile anılan Naci Ünüvar listede. Konyalı bir ailenin çocuğu olarak Hollanda'da yetişen ve Ajax altyapısında futbol eğitimini alan Naci Ünüvar, geçen sezon gösterdiği performansla herkesi etkilemiş, attığı goller ve asistlerle kariyerinin en verimli dönemini geçirmişti. Alfred Schurder'in gelmesiyle birlikte kendisine A takımda yer bulan gurbetçi futbolcu, geride kalan maçlarda süre almayınca bu yaz başı kontrat uzatmasına rağmen ayrılığa sıcak bakıyor. Beşiktaş 'ın yanı sıra Twente, AZ ve Anderlecht de kendisini kiralamak istiyor.



GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Trabzonspor'un Naci Ünüvar'ı kiralamak için görüşmelere başladığı öğrenildi. Amsterdam temsilcisine satışı gerçekleşen Ahmetcan'ın transfer görüşmeleri esnasında Naci için de resmi adımlar atılıyor. Yapılan görüşmelerin kısa sürede sonuçlanması beklenirken Bordo-Mavililer'in en büyük kozu ise Stefano Denswil olacak. Naci, Surinam asıllı futbolcuyu desteklemek üzere birkaç kez Trabzon'a gelmiş, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunmuştu.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberi: Fırtına'dan Naci Ünüvar atağı
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