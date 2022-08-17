Zenit’ten Atilla Szalai’ye çılgın teklif!

Jorge Jesus'la birlikte 10'dan fazla transfer yapan Fenerbahçe'de gözler takımda yer alan yıldız oyunculara çevrildi. Bunların başında da Macar stoper Attila Szalai geliyor.
ZENİT'İN ISRARI DEVAM EDİYOR
Son dönemde Avrupa'dan talipleri artan Szalai için birçok kulüp teklifini revize edip yeniden sunuyor. Son olarak Rus basınında yer alan bir habere göre Zenit, Attila Szalai'yi kadrosuna katmak için ısrar ediyor.
Fenerbahçe'ye Ocak 2021'de Apollon Limassol'dan transfer edilen Szalai'nin, Sarı-Lacivertlilerle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.