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Giriş Tarihi: 17.8.2022 13:33 Son Güncelleme: 17.8.2022 13:36

Zenit'ten Atilla Szalai'ye çılgın teklif!

Zenit’ten Atilla Szalai’ye çılgın teklif!

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Macar oyuncu Atilla Szalai için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Başarılı genç oyuncu için Zenit'in ısrarcı olduğu iddia edildi ve transfer için flaş bir hamle yapıldı. Szalai için Premier Lig ekibi de devreye girmiş durumda.

Jorge Jesus'la birlikte 10'dan fazla transfer yapan Fenerbahçe'de gözler takımda yer alan yıldız oyunculara çevrildi. Bunların başında da Macar stoper Attila Szalai geliyor.

ZENİT'İN ISRARI DEVAM EDİYOR

Son dönemde Avrupa'dan talipleri artan Szalai için birçok kulüp teklifini revize edip yeniden sunuyor. Son olarak Rus basınında yer alan bir habere göre Zenit, Attila Szalai'yi kadrosuna katmak için ısrar ediyor.

17 MİLYON EURO'LUK YENİ TEKLİF

Rus ekibi, Szalai transfer için bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Zenit'in toplamda 17 milyon euroluk bir teklifle yeniden masaya oturdu. 24 yaşındaki futbolcuyla ayrıca İngiltere'den West Ham United'ın da ilgilendiği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Ocak 2021'de Apollon Limassol'dan transfer edilen Szalai'nin, Sarı-Lacivertlilerle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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Zenit'ten Atilla Szalai'ye çılgın teklif!
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