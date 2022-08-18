Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erdinç Sözer: Emeğimize yazık oldu, galibiyeti hak etmiştik
Giriş Tarihi: 19.8.2022 00:09

Erdinç Sözer: Emeğimize yazık oldu, galibiyeti hak etmiştik

AA
Erdinç Sözer: Emeğimize yazık oldu, galibiyeti hak etmiştik

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Belçika ekibi Antwerp ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, son dakikada yedikleri golle emeklerine yazık olduğunu söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sözer, "Beklediğimiz mücadeleli bir maç oldu, iyi bir takıma karşı oynadık, biz de iyi bir takımız. 90 dakika büyük emek verdik, güzel bir golle öne geçtik, skoru tutmamız gerekiyordu. Bir orta ile beraberlik golünü yedik ve maç 1-1 bitti. İlk devre daha hızlı oynamamız gerekiyordu, topla çok durağan kaldık. İkinci devre daha hızlandık daha iyi oynadık. En iyi dönemimizde golü bulduk. Sakatlık riski olan oyuncularımızı kenara aldık, duran top sonrasında dönen pozisyonda golü yedik. Emeğimize yazık oldu, galibiyeti hak etmiştik. Netanya'ya karşı da sahamızdaki ilk maçta 1-1 berabere kalmıştık, sonra turu geçtik. O istekle, o motivasyonla rövanşa gideceğiz. Tur atlamayı çok istiyoruz. Yarın yenilenme çalışması yapacağız, ardından Kayseri maçımız var, üç günde bir maç kolay değil. Gelecek hafta bizim için, oyuncular için, kulüp için önemli bir hafta. Çok iyi odaklanmamız gerek. Ondan sonra ilerisine bakacağız. Kayseri ve Antwerp maçlarının ikisinden de başarıyla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Turu geçmeyi istediklerinin altını çizen Erdinç Sözer, "İki takımı aynı seviyede görüyorum belki bizi biraz daha iyi görüyorum. Bunu da maçta gösterdik. Bu maçı domine etmeye çalıştık, daha çok emek verdik. Antwerp iyi ve organize bir takım. Hızlı oyuncuları var. Gelecek hafta Antwerp'te şansımız var. O istek ve motive ile maçı almamız lazım. O istek ile de oynamamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

AUSTRİA WİEN FENERBAHÇE MAÇI canlı izle! Austria Wien Fenerbahçe maçı hangi kanalda şifresiz mi?
Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama: 18 Ağustos 2022 bugün evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! İlk indirim geldi: TCMB Ağustos 2022 faiz kararı ne oldu?
Son dakika: Türkiye Ukrayna arasında altyapı anlaşması!
Son Dakika: İkinci el araç alım satımı yapanlar dikkat! Sahibinden.Com düzenlemeye gitti
MasterChef ana kadroya kim girdi? 17 Ağustos MasterChef’te kim kazandı, önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Son dakika: HDP'nin iç tüzüğü Kandil'de yazıldı! SABAH, HDP kapatma davasına delil olacak çok önemli ifadeye ulaştı
Demir Yumruk örgütünde “hakim sevgili” şoku! Örgüt liderinin telefonundan “Yasak aşk” yaşadığı hakim çıktı
Emekli promosyon veren bankalar 8 bin TL’yi aştı! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka emekli maaşı promosyonu
YKS ek tercihler başladı mı, ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu 2022 için gözler ÖSYM'de!
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdinç Sözer: Emeğimize yazık oldu, galibiyeti hak etmiştik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA