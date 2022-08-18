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Giriş Tarihi: 18.8.2022

Herkes kazanacak!

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Herkes kazanacak!

Dünya Kupası’na formda gitmek isteyen Gomez, sarı-lacivertli takımda düzenli oynama şansı yakalayacak. Listedeki diğer isim Sörloth da yeni bir çıkış imkânına kavuşacak. İki oyucunun performanslarını yükseltmesi en çok F.Bahçe’ye yarayacak

Kadrosuna forvet takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Maxi Gomez ve Alexander Sörloth transferinde önemli mesafe aldı. İki oyuncuyu sarılacivertli formayı giyme konusunda ikna etmeyi başaran sarı-lacivertliler, kulüpler bazında pazarlıklarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin kurmayları oyuncularla yaptıkları görüşmelerde 'win-win' mottosuyla hareket edip transferin bir ayağını çözmeyi başardı.

'BİZİM TAKIMDA AMACINA ULAŞIRSIN'
Dünya Kupası'na formda gitmek isteyen Maxi Gomez, bu yüzden daha fazla ve düzenli oynayabileceği bir takıma transfer planlıyordu. Sarı-lacivertliler, Uruguaylı yıldızın hassasiyetine vurgu yapıp, "Bizim takımda istediğin süreyi alıp, amacına ulaşabilirsin. Sonuç olarak hem sen hem de kulübümüz bu işten karlı çıkmış olur" diyerek 26 yaşındaki futbolcunun teklifi kabul etmesini sağladı.

'SÜPER LIG'I YAKINDAN TANIYORSUN'
Aynı telkin Alexander Sörloth için de yapıldı. Trabzonspor'da yakaladığı müthiş çıkış sonrası Leipzig'e giden Norveçli yıldız, kariyerinin son bölümünde beklentilerin çok gerisinde kaldı. Bundesliga ve La Liga'da Trabzonspor'daki başarılı günlerini aratan 1995 doğumlu forvete Süper Lig'i yakından tanıyan bir oyuncu olarak Fenerbahçe'ye gelmesi durumunda tekrar çıkış yakalayabileceği belirtildi.

GÖZDEN DÜŞTÜ 4.SIRAYA İNDİ!
Türkiye macerasına 2019/20 sezonunda Trabzonspor'da başlayan Sörloth, bordo-mavili takımla attığı 33 gol sonrası rekor ücretle Alman kulübü Leipzig'in yolunu tuttu. Bundesliga'da 29 lig maçında 5 gol atabilen Norveçli golcü başarısız bir sezon geçirdi. Geçtiğimiz sezon Real Sociedad'a kiralanan 26 yaşındaki futbolcu, bu kez de La Liga'da etkisizliğini sürdürdü ve sadece 4 gol kaydetti. Bu sene yeniden Leipzig'e dönen Sörloth takımda Werner, Andre Silva ve Poulsen'in ardından 4. santrfor konumuna düştü.

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