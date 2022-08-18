Herkes kazanacak!

Dünya Kupası’na formda gitmek isteyen Gomez, sarı-lacivertli takımda düzenli oynama şansı yakalayacak. Listedeki diğer isim Sörloth da yeni bir çıkış imkânına kavuşacak. İki oyucunun performanslarını yükseltmesi en çok F.Bahçe’ye yarayacak
Kadrosuna forvet takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Maxi Gomez ve Alexander Sörloth transferinde önemli mesafe aldı. İki oyuncuyu sarılacivertliformayı giymekonusunda ikna etmeyibaşaran sarı-lacivertliler,kulüplerbazında pazarlıklarınısürdürüyor. Fenerbahçe'nin kurmayları oyuncularla yaptıkları görüşmelerde 'win-win' mottosuyla hareket edip transferin bir ayağını çözmeyi başardı.
'BİZİM TAKIMDA AMACINA ULAŞIRSIN'
Dünya Kupası'na formda gitmek isteyen Maxi Gomez, bu yüzden daha fazla ve düzenli oynayabileceği bir takıma transfer planlıyordu. Sarı-lacivertliler, Uruguaylı yıldızın hassasiyetine vurgu yapıp, "Bizim takımda istediğinsüreyi alıp, amacına ulaşabilirsin.Sonuç olarakhem sen hem de kulübümüzbu işten karlı çıkmışolur" diyerek 26 yaşındaki futbolcunun teklifi kabul etmesini sağladı.
'SÜPER LIG'I YAKINDAN TANIYORSUN'
Aynı telkin Alexander Sörloth için de yapıldı. Trabzonspor'da yakaladığımüthiş çıkış sonrası Leipzig'egiden Norveçli yıldız,kariyerinin son bölümündebeklentilerin çokgerisinde kaldı. Bundesliga ve La Liga'da Trabzonspor'daki başarılı günlerini aratan 1995 doğumlu forvete Süper Lig'i yakından tanıyan bir oyuncu olarak Fenerbahçe'ye gelmesi durumunda tekrar çıkış yakalayabileceği belirtildi.
GÖZDEN DÜŞTÜ 4.SIRAYA İNDİ!
Türkiye macerasına 2019/20 sezonunda Trabzonspor'da başlayan Sörloth, bordo-mavili takımla attığı 33 gol sonrası rekor ücretle Alman kulübü Leipzig'in yolunu tuttu. Bundesliga'da 29 lig maçında 5 gol atabilen Norveçli golcü başarısız bir sezon geçirdi. Geçtiğimizsezon Real Sociedad'a kiralanan26 yaşındaki futbolcu, bu kez de LaLiga'da etkisizliğini sürdürdü vesadece 4 gol kaydetti. Bu sene yeniden Leipzig'e dönen Sörloth takımda Werner, Andre Silva ve Poulsen'in ardından 4. santrfor konumuna düştü.