Herkes kazanacak!

Kadrosuna forvet takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Maxi Gomez ve Alexander Sörloth transferinde önemli mesafe aldı.Fenerbahçe'nin kurmayları oyuncularla yaptıkları görüşmelerde 'win-win' mottosuyla hareket edip transferin bir ayağını çözmeyi başardı.Dünya Kupası'na formda gitmek isteyen Maxi Gomez, bu yüzden daha fazla ve düzenli oynayabileceği bir takıma transfer planlıyordu. Sarı-lacivertliler, Uruguaylı yıldızın hassasiyetine vurgu yapıp,diyerek 26 yaşındaki futbolcunun teklifi kabul etmesini sağladı.Aynı telkin Alexander Sörloth için de yapıldı.Bundesliga ve La Liga'da Trabzonspor'daki başarılı günlerini aratan 1995 doğumlu forvete Süper Lig'i yakından tanıyan bir oyuncu olarak Fenerbahçe'ye gelmesi durumunda tekrar çıkış yakalayabileceği belirtildi.Türkiye macerasına 2019/20 sezonunda Trabzonspor'da başlayan Sörloth, bordo-mavili takımla attığı 33 gol sonrası rekor ücretle Alman kulübü Leipzig'in yolunu tuttu. Bundesliga'da 29 lig maçında 5 gol atabilen Norveçli golcü başarısız bir sezon geçirdi.Bu sene yeniden Leipzig'e dönen Sörloth takımda Werner, Andre Silva ve Poulsen'in ardından 4. santrfor konumuna düştü.