Mesut’lu Başakşehir Antwerp’ı ağırlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir play-off turu ilk maçında bugün Belçika'nın Royal Antwerp takımını konuk edecek. BaşakşehirFatih Terim Stadı'nda, saat20.45'te başlayacak mücadeleyiFransız hakemJerome Brisardyönetecek. Maç, TRT 1'den naklen yayımlanacak. Turuncu-lacivertli ekibin yeni transferi Mesut Özil'in adı UEFA listesine eklendi. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde 33 yaşındaki yıldız,Başakşehir formasını ilk kezAntwerp karşısında giyecek. İstanbul ekibinde, UEFA listesinde yer almayan Crivelli ve Chadli yerlerini alamayacak.
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Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında 5. kez boy gösterecek. Turuncu-lacivertliler, bu süreçte 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.