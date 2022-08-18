Real Madrid'in gözden çıkardığı Eden Hazard'ın G.Saray'a önerilmesi Belçika'da büyük yankı uyandırdı. Futbol otoriteleri, Hazard'ın Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'na katkı verebilmesi için bir takımda oynaması gerektiğini belirterek, "Eden, teklifi kabul etmeli" görüşünü dile getirdi.
Belçikalı analist Philippe Albert, RTBF'ye yaptığı açıklamada, "Hazard, Real Madrid'den ayrılmalı. Hangi lig olursa olsun gitmeli" dedi.
G.Saray yönetimi yılda 20 milyonEeuro'nun üzerinde kazanan Hazard'ın ücretinin bir bölümünü vermeyi, kalanını ise Real Madrid'in ödemesini istiyor. (Fotomaç)