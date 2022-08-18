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Giriş Tarihi: 18.8.2022 13:47 Son Güncelleme: 18.8.2022 13:48

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Eden Hazard'a tavsiye! "Galatasaray'a gitmeli"

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Eden Hazard’a tavsiye! Galatasaray’a gitmeli

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların transfer gündemine gelen Eden Hazard'a Galatasaray'a gitmesi yönünde tavsiyeler geldi. İşte tüm detaylar...

Real Madrid'in gözden çıkardığı Eden Hazard'ın G.Saray'a önerilmesi Belçika'da büyük yankı uyandırdı. Futbol otoriteleri, Hazard'ın Dünya Kupası'nda Belçika Milli Takımı'na katkı verebilmesi için bir takımda oynaması gerektiğini belirterek, "Eden, teklifi kabul etmeli" görüşünü dile getirdi.

Belçikalı analist Philippe Albert, RTBF'ye yaptığı açıklamada, "Hazard, Real Madrid'den ayrılmalı. Hangi lig olursa olsun gitmeli" dedi.

G.Saray yönetimi yılda 20 milyonEeuro'nun üzerinde kazanan Hazard'ın ücretinin bir bölümünü vermeyi, kalanını ise Real Madrid'in ödemesini istiyor. (Fotomaç)

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Eden Hazard'a tavsiye! "Galatasaray'a gitmeli"
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