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Giriş Tarihi: 19.8.2022 18:30

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in vefat eden annesi Kezban Özbek defnedildi

AA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in vefat eden annesi Kezban Özbek defnedildi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in annesi Kezban Özbek, Levent Afet Yolal Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in vefat eden annesi Kezban Özbek son yolculuğuna uğurlandı.

Kezban Özbek'in cenaze namazı, Levent Afet Yolal Camisi'nde ikindi vakti kılındı.

Cenaze namazına Özbek ailesinin yanı sıra Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yusuf Günay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sarı-kırmızılı kulübün eski başkanları Faruk Süren, Burak Elmas, AK Parti İstanbul Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Fatih Saraç, daha önce Galatasaray'da teknik direktörlük yapan Fatih Terim, Mustafa Denizli ile Hamza Hamzaoğlu ve sarı-kırmızılı camiadan birçok kişi katıldı.

Kezban Özbek'in naaşı kılınan namazın ardından Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in vefat eden annesi Kezban Özbek defnedildi
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