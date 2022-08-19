Riva’da ‘Kol’ gerilimi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'daki ağustos ayı MHK Hakem Semineri'nde gündemi değerlendirdi. Toplantının ana konusu ligde ilk iki haftada yaşanan hakem hataları ve kulüplerin tepkileri oldu. Büyükekşi,dedi.TFF Başkanı Büyükekşi, 'diyerek de Beşiktaş Kulübü'ne sertbir yanıt verdi. Beşiktaş, Alanyaspor maçınınhakemi Yasin Kol'u bir daha maçlarındaistemediklerini açıklamıştı. Soru-cevap bölümündebaşkan,Her kulüp başkanı bir şey derse TFF'ye negerek var. Herkes 'Şunu isteriz bunu isteriz'derse bu lig oynanmaz" şeklinde konuştu.Bu arada seminerin ardından Kulüpler Birliğiile TFF yönetimi toplantı yaptı. Kulüplerinekonomik sorunlarının konuşulduğuzirvedeTFF Başkanı isededi.Sinirler gerilirken diğer başkanlarınaraya girmesiyletansiyon düştü.Büyükekşi önemli bir kararı da şu sözlerle açıkladı: "Süper Lig'in 4. haftasından itibaren MHK Başkan Vekili ve MHK Hakem Danışmanı, her hafta salı günü yayıncı kuruluşla belirlenen bir saatte haftanın hakem performanslarını görüntülü olarak değerlendirecek.Üç konu başlığında hazırlattıkları reklam filmini 2 hafta içinde yayınlatacaklarını belirten TFF Başkanı detayları şöyle açıkladı: "VAR neye karışır, neye karışmaz?Fair-Play ve taraftarların daha çok maça gelmesi.Futbolumuzun en büyük derdi korsan yayın. Bir kişi para ödeyerek izliyorsa üç kişi korsan seyrediyor.MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, tartışma yaratan Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçının hakemi içinifadesini kullandı.