Riva’da ‘Kol’ gerilimi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme dair sert açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ın "Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol'u bir daha istemiyoruz" çıkışına Büyükekşi, "Bunların bizde karşılığı yok. Herkes bir şey isterse bu lig oynanmaz" cevabını verdi. Hakem seminerinin ardından yapılan Kulüpler Birliği toplantısında Beşiktaş Başkanı Çebi ile Büyükekşi arasında tartışma yaşandı. Riva'daki dev zirvede sinirler gerildi...
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'daki ağustos ayı MHK Hakem Semineri'nde gündemi değerlendirdi. Toplantının ana konusu ligde ilk iki haftada yaşanan hakem hataları ve kulüplerin tepkileri oldu. Büyükekşi, "VAR'dateknik olanaklarımızı daha da geliştirdik.Saha ve VAR hakemimizi ayırdık.Hakem VAR iletişimini asgari düzeyeindirip sadece fayda odaklı diyaloğaindirdik. Bu yapının ilk iki haftasındayüksek bir verimlilikleişlemesi doğru yolda olduğumuzugösterdi. Hakematamalarımız sayısal gözlemciraporlarının sistemegirilmesiyle algoritmanınyaptığı değerlendirmeyle gerçekleşiyor.Atamalar,MHK veya TFF inisiyatifiylegerçekleşmiyor" dedi.
KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE ATIŞMA!
TFF Başkanı Büyükekşi, 'O hakemi istemiyorum,bu hakemi istemiyorum' sözlerininkarşılığı bizde yok. Bunu herkes böylebilsin" diyerek de Beşiktaş Kulübü'ne sertbir yanıt verdi. Beşiktaş, Alanyaspor maçınınhakemi Yasin Kol'u bir daha maçlarındaistemediklerini açıklamıştı. Soru-cevap bölümündebaşkan, "Ahmet Nur Çebi'yi kastetmedim.Hakemleri MHK atamıyor, 40kritere göre atamaları bilgisayar yapıyor.Her kulüp başkanı bir şey derse TFF'ye negerek var. Herkes 'Şunu isteriz bunu isteriz'derse bu lig oynanmaz" şeklinde konuştu.Bu arada seminerin ardından Kulüpler Birliğiile TFF yönetimi toplantı yaptı. Kulüplerinekonomik sorunlarının konuşulduğuzirvede Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi,sözlerinden dolayı Büyükekşi'yi eleştirdi.TFF Başkanı ise "TFF yönetimi olarak nedüşünüyorsak onu söyledim" dedi.Sinirler gerilirken diğer başkanlarınaraya girmesiyletansiyon düştü.
HAKEM KARARLARI TV'DE YORUMLANACAK
Büyükekşi önemli bir kararı da şu sözlerle açıkladı: "Süper Lig'in 4. haftasından itibaren MHK Başkan Vekili ve MHK Hakem Danışmanı, her hafta salı günü yayıncı kuruluşla belirlenen bir saatte haftanın hakem performanslarını görüntülü olarak değerlendirecek. Süper Lig hakem havuzunu genişletmek istiyoruz.Algoritmamızın kriterlerine uyan TFF 1. Lighakemlerine de Süper Lig'de görev vereceğiz."
3 KONUDA REKLAM FİLMİ HAZIRLATIYORUZ
Üç konu başlığında hazırlattıkları reklam filmini 2 hafta içinde yayınlatacaklarını belirten TFF Başkanı detayları şöyle açıkladı: "1-VAR neye karışır, neye karışmaz? 2-Fair-Play ve taraftarların daha çok maça gelmesi. 3-Futbolumuzun en büyük derdi korsan yayın. Bir kişi para ödeyerek izliyorsa üç kişi korsan seyrediyor. Bu da kulüplerin ekonomisini etkiliyor.
'RAPORU İYİ DEĞİL'
MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, tartışma yaratan Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçının hakemi için "Yasin Kol'un hakemraporları pek tatmin edici seviyededeğil. Bir süre dinlenecek, sırasıgelince de görev alacak. Ayrıcabir tane maçta ilk sarı kartınucuz çıkması sebebiyleikinci sarı karttanihraç edilmesi tartışılırhale geldi. Hakemlereher zaman sarı kartlarınellerinde patlayabilecekbir bomba gibi olduğunusöyleriz" ifadesini kullandı.