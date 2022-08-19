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Giriş Tarihi: 19.8.2022

Riva’da ‘Kol’ gerilimi

BERKAY TURAN
Riva’da ‘Kol’ gerilimi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme dair sert açıklamalar yaptı. Beşiktaş'ın "Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol'u bir daha istemiyoruz" çıkışına Büyükekşi, "Bunların bizde karşılığı yok. Herkes bir şey isterse bu lig oynanmaz" cevabını verdi. Hakem seminerinin ardından yapılan Kulüpler Birliği toplantısında Beşiktaş Başkanı Çebi ile Büyükekşi arasında tartışma yaşandı. Riva'daki dev zirvede sinirler gerildi...

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'daki ağustos ayı MHK Hakem Semineri'nde gündemi değerlendirdi. Toplantının ana konusu ligde ilk iki haftada yaşanan hakem hataları ve kulüplerin tepkileri oldu. Büyükekşi, "VAR'da teknik olanaklarımızı daha da geliştirdik. Saha ve VAR hakemimizi ayırdık. Hakem VAR iletişimini asgari düzeye indirip sadece fayda odaklı diyaloğa indirdik. Bu yapının ilk iki haftasında yüksek bir verimlilikle işlemesi doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Hakem atamalarımız sayısal gözlemci raporlarının sisteme girilmesiyle algoritmanın yaptığı değerlendirmeyle gerçekleşiyor. Atamalar, MHK veya TFF inisiyatifiyle gerçekleşmiyor" dedi.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDE ATIŞMA!
TFF Başkanı Büyükekşi, 'O hakemi istemiyorum, bu hakemi istemiyorum' sözlerinin karşılığı bizde yok. Bunu herkes böyle bilsin" diyerek de Beşiktaş Kulübü'ne sert bir yanıt verdi. Beşiktaş, Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol'u bir daha maçlarında istemediklerini açıklamıştı. Soru-cevap bölümünde başkan, "Ahmet Nur Çebi'yi kastetmedim. Hakemleri MHK atamıyor, 40 kritere göre atamaları bilgisayar yapıyor. Her kulüp başkanı bir şey derse TFF'ye ne gerek var. Herkes 'Şunu isteriz bunu isteriz' derse bu lig oynanmaz" şeklinde konuştu. Bu arada seminerin ardından Kulüpler Birliği ile TFF yönetimi toplantı yaptı. Kulüplerin ekonomik sorunlarının konuşulduğu zirvede Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sözlerinden dolayı Büyükekşi'yi eleştirdi. TFF Başkanı ise "TFF yönetimi olarak ne düşünüyorsak onu söyledim" dedi. Sinirler gerilirken diğer başkanların araya girmesiyle tansiyon düştü.

HAKEM KARARLARI TV'DE YORUMLANACAK
Büyükekşi önemli bir kararı da şu sözlerle açıkladı: "Süper Lig'in 4. haftasından itibaren MHK Başkan Vekili ve MHK Hakem Danışmanı, her hafta salı günü yayıncı kuruluşla belirlenen bir saatte haftanın hakem performanslarını görüntülü olarak değerlendirecek. Süper Lig hakem havuzunu genişletmek istiyoruz. Algoritmamızın kriterlerine uyan TFF 1. Lig hakemlerine de Süper Lig'de görev vereceğiz."

3 KONUDA REKLAM FİLMİ HAZIRLATIYORUZ
Üç konu başlığında hazırlattıkları reklam filmini 2 hafta içinde yayınlatacaklarını belirten TFF Başkanı detayları şöyle açıkladı: "1-VAR neye karışır, neye karışmaz? 2-Fair-Play ve taraftarların daha çok maça gelmesi. 3-Futbolumuzun en büyük derdi korsan yayın. Bir kişi para ödeyerek izliyorsa üç kişi korsan seyrediyor. Bu da kulüplerin ekonomisini etkiliyor.

'RAPORU İYİ DEĞİL'
MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, tartışma yaratan Corendon Alanyaspor-Beşiktaş maçının hakemi için "Yasin Kol'un hakem raporları pek tatmin edici seviyede değil. Bir süre dinlenecek, sırası gelince de görev alacak. Ayrıca bir tane maçta ilk sarı kartın ucuz çıkması sebebiyle ikinci sarı karttan ihraç edilmesi tartışılır hale geldi. Hakemlere her zaman sarı kartların ellerinde patlayabilecek bir bomba gibi olduğunu söyleriz" ifadesini kullandı.

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Riva’da ‘Kol’ gerilimi
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