Carlos ve Patricio Mac Allister’den antrenörlere seminer

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri Suphi Türel Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen semineri Antalyaspor Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Planlama Departmanı Koordinatörü Erdem Erdal yönetti. Seminere Antalyaspor Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük de konuşmacı olarak katıldı.

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Altay, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve Teknik Direktör Alfons Groenendijk'in de takip ettiği seminer, Arjantin'in efsanesi Diego Maradona'yı anan bir videonun gösterimi ile başladı. Daha sonra Carlos Mac Allister'in futbol yaşamı ve Club Deportivo Mac Allister'ın kuruluşunu anlatan bir videonun izlediği seminerde, Carlos ve Patricio Mac Allister oluşturdukları sistemi, genç futbolcuların gelişimi ve profesyonelliğe giden yolda yaptıkları çalışmaları anlattı.



"Projeler heyecanlandırdı"

Antrenörlerin merak ettikleri soruları da yanıtlayan Carlos ve Patricio Mac Allister, Antalyaspor'un tesislerini, stadyumunu, çalışma ortamını ve Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Planlama Departmanı'nın projelerini görünce heyecanlandıklarını anlatarak, iki kulüp arasında futbolcu ve antrenör değişimi yapıp gençlerin gelişimine katkı koyacaklarını ifade ettiler.