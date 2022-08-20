Giresunspor, 90+’da gelen golle Kasımpaşa’yı yıktı!

Süper Lig'de 3. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Giresunspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Karşılaşma, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Giresunspor'a galibiyeti getiren golü 90+1'inci dakikada Bajic kaydetti.
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada Bitexen Giresunspor kalecisi Onurcan Piri'nin uzun pasında, ceza sahası dışında Kasımpaşa kalecisi Ertuğrul Taşkıran topu uzaklaştırmak istedi. Ertuğrul'un kısa düşen vuruşunda top Segio'nun önünde kalırken, bu oyuncunun boş kaleye Ertuğrul'un üzerinden göndermeye çalıştığı meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
28. dakikada Savicevic, ara pasla ceza sahasındaki Traore'yi topla buluşturdu. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.
39. dakikada Kasımpaşa'da Eysseric'in kullandığı serbest atışta arka direkte topla buluşan Graovac'ın kafa vuruşunda, kaleci Onurcan kaleye yönelen meşin yuvarlağı parmaklarıyla kornere gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.