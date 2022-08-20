Gomis girdi dertler bitti

Ümraniye karşısında ilk yarıda dökülen G.Saray, ikinci devre Mertens girince hareketlendi. Antalya’da 90’da 3 puanı getiren Gomis, bu kez 86’da sahneye çıkıp takımını zafere taşıdı
SARI-KIRMIZILILAR 4. HAFTADAKİ TRABZON MAÇI İÇİN MORAL BULDU Ümraniyespor'a konuk olduğu Olimpiyat Stadı'nda tribün desteği Galatasaray'daydı. Emre Akbaba yerine Mertens girene kadar vasat bir oyun ortaya koyan Aslan'ı Antalya deplasmanında olduğu gibi son bölümde Gomis attığı usta işi golle ipten aldı. Ümraniyespor'un ön liberosu Oğuz'un hatalı pasıyla 2. dakikada gole yaklaşan Seferovic tercihini kötü yapınca gol gelmedi. İkinci yarıda Yunusve Seferovic'le pozisyonları harcayansarı-kırmızılı takıma, tecrübelikaleci Serkan Kırıntılı 'dur'dedi, Oliveira'nın frikiği ve Mertens'in kafasını kurtardı. Hücumda doğaçlama oynayan Galatasaray'da son çare olarak oyuna giren Gomis, vücudunu iyi kullanıp önünü açtı ve ceza sahası dışından net vurdu. Derli toplubir takım görüntüsü veren Ümraniyesporise kontrataklarla zaman zamantehlike yaratsa da sonuç alamadı.
Tarihe geçti
Antalya maçının ardından Ümraniye karşısında da oyuna sonradan girip 3 puanı getiren Bafetimbi Gomis, bir rekora da imzasını attı. Fransız oyuncu, Süper Lig'de 40 gol barajını aşarken sarı-kırmızılı forma ile bunu başaran 4. yabancı oyuncu oldu. Gheorghe Hagi, 59 golle listenin tepesinde yer alırken Milan Baros (48) ve Cevad Prekazi'nin (40) ardından Bafetimbi Gomis de 40 golle listeye girdi.
İstanbul kâbusu bitti
Sarı-kırmızılılar İstanbul takımlarına konuk olduğu son 5 maçta galibiyet yüzü göremezken hasreti dün bitirdi. Düne kadar İstanbul ekiplerine karşı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Aslan, dün Ümraniye'yi devirip bu kötü seriye de noktayı koydu.
'Başkanaarmağanolsun'
Maçın kahramanı Bafetimbi Gomis, galibiyeti annesi vefat eden başkan Dursun Özbek'e armağan ettiğini söyledi. Bazen kulübede bazen de ilk 11'de olduğunu ancak hep hazır olduğunu vurgulayan 37 yaşındaki Fransız oyuncu, "Antrenmanlarda her gün çok iyi hazırlanıyorum. Bu formayı taşımak için elimden geleni yapıyorum. 1 dakika bile olsa savaştığımı herkese gösteriyorum. Kendimi G.Saray'ın bir sembolü olarak görüyorum" dedi.