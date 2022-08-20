Gomis girdi dertler bitti

SARI-KIRMIZILILAR 4. HAFTADAKİ TRABZON MAÇI İÇİN MORAL BULDUkonuk olduğu Olimpiyat Stadı'nda tribün desteği Galatasaray'daydı. Emre Akbaba yerine Mertens girene kadar vasat bir oyun ortaya koyan Aslan'ı Antalya deplasmanında olduğu gibi son bölümde Gomis attığı usta işi golle ipten aldı. Ümraniyespor'un ön liberosu Oğuz'un hatalı pasıyla 2. dakikada gole yaklaşan Seferovic tercihini kötü yapınca gol gelmedi.Oliveira'nın frikiği ve Mertens'in kafasını kurtardı. Hücumda doğaçlama oynayan Galatasaray'da son çare olarak oyuna giren Gomis, vücudunu iyi kullanıp önünü açtı ve ceza sahası dışından net vurdu.Antalya maçının ardından Ümraniye karşısında da oyuna sonradan girip 3 puanı getiren Bafetimbi Gomis, bir rekora da imzasını attı. Fransız oyuncu, Süper Lig'de 40 gol barajını aşarken sarı-kırmızılı forma ile bunu başaran 4. yabancı oyuncu oldu. Gheorghe Hagi, 59 golle listenin tepesinde yer alırken Milan Baros (48) ve Cevad Prekazi'nin (40) ardından Bafetimbi Gomis de 40 golle listeye girdi.Sarı-kırmızılılar İstanbul takımlarına konuk olduğu son 5 maçta galibiyet yüzü göremezken hasreti dün bitirdi. Düne kadar İstanbul ekiplerine karşı 5 maçta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Aslan, dün Ümraniye'yi devirip bu kötü seriye de noktayı koydu.Maçın kahramanı Bafetimbi Gomis, galibiyeti annesi vefat eden başkan Dursun Özbek'e armağan ettiğini söyledi. Bazen kulübede bazen de ilk 11'de olduğunu ancak hep hazır olduğunu vurgulayan 37 yaşındaki Fransız oyuncu, "Antrenmanlarda her gün çok iyi hazırlanıyorum. Bu formayı taşımak için elimden geleni yapıyorum. 1 dakika bile olsa savaştığımı herkese gösteriyorum. Kendimi G.Saray'ın bir sembolü olarak görüyorum" dedi.