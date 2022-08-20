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Giriş Tarihi: 21.8.2022 01:01

Hakan Çalhanoğlu attı, Inter evinde kazandı!

AA
Hakan Çalhanoğlu attı, Inter evinde kazandı!

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Inter, sahasında Spezia’yı 3-0 mağlup etti. Milano ekibine galibiyeti getiren golleri Lautaro Martinez, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve Joaquin Correa kaydetti.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan maçta, ev sahibi takım Lautaro Martinez'in 35. dakikada golüyle 1-0 öne geçti ve mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında Inter, 52. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. Hakan Çalhanoğlu 2022-2023 sezonundaki ilk golünü attı.

Mavi-siyahlı takım, 82. dakikada Joaquin Correa'nın golüyle skoru 3-0'a getirirken, Inter sahadan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Inter ikinci maçını da kazanarak puanını 6'ya çıkartırken, Spezia ise 3 puanla 10. sırada kaldı.

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Hakan Çalhanoğlu attı, Inter evinde kazandı!
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