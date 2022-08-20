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Giriş Tarihi: 20.8.2022 16:44

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Nwakaeme transferini bitiriyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Nwakaeme transferini bitiriyor!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ümraniyespor maçını kazanan Galatasaray'da transfer hareketlilği devam ediyor. Kadroya takviye yapmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılı takım Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Antony Nwakaeme ile görüşüyor. Nwakaeme'ye yakın kaynak transferin bittiğini belirtiyor.

Galatasaray 'dan Antony Nwakaeme bombası. Ümraniyespor'u 1-0'la geçen Sarı-Kırmızılı takımda Okan Buruk karşılaşma sonrası 3 transfer yapacaklarının sinyalini vermişti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray Trabzonspor 'un sözleşme uzatmadığı yıldız kanat oyuncusu Antony Nwakaeme ile görüşme halinde. 33 yaşındaki Nijeryalı oyuncuya yakın isimler transferin bittiğini ifade ediyor.

İstanbul'da Galatasaray maçını izledi

Antony Nwakaeme bir süredir İstanbul'da Galatasaray ile görüşme halinde. 33 yaşındaki kanat oyuncusu Sarı-Kırmızılı takımın Ümraniyespor'u 1-0 yendiği karşılaşmayı bir otelin terasında izledi. O anların fotoğraflını Radyogol paylaştı.

Nwakaeme tarafı "bitti" diyor!

Galatasaray kulüp kaynakları transfer görüşmesini doğrularken Fanatik'in ulaştığı bilgiye göre Nwakaeme'ye en yakın kaynaklar transfer bittiğini, Dursun Özbek'in annesinin vefat etmesi nedeniyle bekletildiğini belirtiyor.

Türkiye'de kalmak istiyor

Ayrıca Anthony Nwakaeme'ye Arabistan'tan teklifler olduğu ancak yıldız oyuncunun kariyerini Türkiye'de devam ettirmek istediği de gelen haberler arasında. Trabzonspor yüksek maaş beklentisi ve Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmemesi nedeniyle Nwakaeme ile sözleşme uzatmamış o bölgeye Trezeguet'i almıştı.

Geçen sezon lige damga vurdu

Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyon olurken Anthony Nwakaeme 30 maçta attığı 13 gol ve yaptığı 10 asistle büyük katkı sağlamıştı.

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray Nwakaeme transferini bitiriyor!
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