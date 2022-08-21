Newton ikna etti

Traore, transferinde Chelsea’den tanıdığı turuncu-lacivertlilerin strateji ve planlama direktörü Eddie Newton’ın büyük payı olduğunu söyledi
Medipol Başakşehir'in kiralık olarak anlaştığı, Premier Lig takımlarından Aston Villa'da forma giyen Burkina Fasolu futbolcuBertrand Traore, İstanbul'ageldi. Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 26 yaşındaki futbolcu "Yeni takım arkadaşlarımla beraber oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Hedeflerim net ve açık. Birçok farklı pozisyondaoynadım. Başakşehir'de eniyi performansı vermek istiyorum" dedi. Kendisini isteyen başka takımların da olduğunu belirten Traore, "Çok net bir tercih bu. Kulübü iyi bilenAdebayor ile görüştüm. Dahaönceden de kulübü ve antrenörütanıyordum. Bu durum da tercihimde etkili oldu. Ayrıca Eddie Newton'ı çok genç yaştan beri tanıyorum. Onunla iyi ilişkilerim var. Bana kulüple ilgili iyi şeyler söyledi" şeklinde konuştu. Eddie Newton bir süre Trabzonspor'da teknik direktör olarak görev yapmıştı.
4 MİLYON EURO!
BAŞAKŞEHİR, 1 milyon 250 bin Euro'ya kiraladığı Traore'ye imza töreni yapacak. Kulüpten yapılan açıklamada "Bertrand Traore için 22 AğustosPazartesi günü (yarın) 11.00'de stadımızda imza töreni düzenlenecektir" denildi. Oyuncunun bir sezon için 4 milyon Euro alacağı iddia edildi.
BERTRAND TRAORE KİMDİR AUXERRE ve Chelsea altyapılarında futbola başlayan Traore, 2014'te Vitesse'ye kiralandı. 2016'da Ajax'a, 1 yıl sonra da 10 milyon Euro'ya Lyon'a gitti. 3 senenin ardından Aston Villa'ya 18.4 milyon Euro'ya imza atan futbolcu, geçen sezon ligde 9 maçta skor katkısı yapamadı.
BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ BERTRAND Traore'yi öneren ismin, onu Chelsea'den kiralık gittiği Vitesse ve Ajax'ta performansını takip eden Eddie Newton olduğu belli. Newton'ın görevi Chelsea'ninkiralık oyuncularını takipetmekti. Traore, Chelsea'yegeldiğinde 18 yaşındaydı.Ajax'taki iyi sezonu sonrasındaOlympique Lyon'a gitti. Ancak orada da ikinci sezonunda yaşadığı uzun sakatlık gözden düşmesine sebep oldu. Eden Hazard gibi annesi, babası, kardeşi herkesin futbolcu olduğu bir ailenin üyesi. Kariyer olarak hedeflerine ulaştığı söylenemez. Ve hatta bir düşüş sonrasında çıkış arayan bir oyuncu.