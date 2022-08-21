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Giriş Tarihi: 21.8.2022

Newton ikna etti

Newton ikna etti

Traore, transferinde Chelsea’den tanıdığı turuncu-lacivertlilerin strateji ve planlama direktörü Eddie Newton’ın büyük payı olduğunu söyledi

Medipol Başakşehir'in kiralık olarak anlaştığı, Premier Lig takımlarından Aston Villa'da forma giyen Burkina Fasolu futbolcu Bertrand Traore, İstanbul'a geldi. Havaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 26 yaşındaki futbolcu "Yeni takım arkadaşlarımla beraber oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Hedeflerim net ve açık. Birçok farklı pozisyonda oynadım. Başakşehir'de en iyi performansı vermek istiyorum" dedi. Kendisini isteyen başka takımların da olduğunu belirten Traore, "Çok net bir tercih bu. Kulübü iyi bilen Adebayor ile görüştüm. Daha önceden de kulübü ve antrenörü tanıyordum. Bu durum da tercihimde etkili oldu. Ayrıca Eddie Newton'ı çok genç yaştan beri tanıyorum. Onunla iyi ilişkilerim var. Bana kulüple ilgili iyi şeyler söyledi" şeklinde konuştu. Eddie Newton bir süre Trabzonspor'da teknik direktör olarak görev yapmıştı.

4 MİLYON EURO!
BAŞAKŞEHİR, 1 milyon 250 bin Euro'ya kiraladığı Traore'ye imza töreni yapacak. Kulüpten yapılan açıklamada "Bertrand Traore için 22 Ağustos Pazartesi günü (yarın) 11.00'de stadımızda imza töreni düzenlenecektir" denildi. Oyuncunun bir sezon için 4 milyon Euro alacağı iddia edildi.

BERTRAND TRAORE KİMDİR
AUXERRE ve Chelsea altyapılarında futbola başlayan Traore, 2014'te Vitesse'ye kiralandı. 2016'da Ajax'a, 1 yıl sonra da 10 milyon Euro'ya Lyon'a gitti. 3 senenin ardından Aston Villa'ya 18.4 milyon Euro'ya imza atan futbolcu, geçen sezon ligde 9 maçta skor katkısı yapamadı.

BÜLENT TİMURLENK DİYOR Kİ
BERTRAND Traore'yi öneren ismin, onu Chelsea'den kiralık gittiği Vitesse ve Ajax'ta performansını takip eden Eddie Newton olduğu belli. Newton'ın görevi Chelsea'nin kiralık oyuncularını takip etmekti. Traore, Chelsea'ye geldiğinde 18 yaşındaydı. Ajax'taki iyi sezonu sonrasında Olympique Lyon'a gitti. Ancak orada da ikinci sezonunda yaşadığı uzun sakatlık gözden düşmesine sebep oldu. Eden Hazard gibi annesi, babası, kardeşi herkesin futbolcu olduğu bir ailenin üyesi. Kariyer olarak hedeflerine ulaştığı söylenemez. Ve hatta bir düşüş sonrasında çıkış arayan bir oyuncu.

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Newton ikna etti
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