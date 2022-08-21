Newton ikna etti

Medipol Başakşehir'in kiralık olarak anlaştığı, Premier Lig takımlarından Aston Villa'da forma giyenHavaalanında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 26 yaşındaki futbolcu "Yeni takım arkadaşlarımla beraber oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Hedeflerim net ve açık.dedi. Kendisini isteyen başka takımların da olduğunu belirten Traore, "Çok net bir tercih bu.Bu durum da tercihimde etkili oldu. Ayrıca Eddie Newton'ı çok genç yaştan beri tanıyorum. Onunla iyi ilişkilerim var. Bana kulüple ilgili iyi şeyler söyledi" şeklinde konuştu. Eddie Newton bir süre Trabzonspor'da teknik direktör olarak görev yapmıştı., 1 milyon 250 bin Euro'ya kiraladığı Traore'ye imza töreni yapacak. Kulüpten yapılan açıklamadastadımızda imza töreni düzenlenecektir" denildi. Oyuncunun bir sezon için 4 milyon Euro alacağı iddia edildi.ve Chelsea altyapılarında futbola başlayan Traore, 2014'te Vitesse'ye kiralandı. 2016'da Ajax'a, 1 yıl sonra da 10 milyon Euro'ya Lyon'a gitti. 3 senenin ardından Aston Villa'ya 18.4 milyon Euro'ya imza atan futbolcu, geçen sezon ligde 9 maçta skor katkısı yapamadı.BÜLENT TİMURLENK DİYOR KİTraore'yi öneren ismin, onu Chelsea'den kiralık gittiği Vitesse ve Ajax'ta performansını takip eden Eddie Newton olduğu belli.Ancak orada da ikinci sezonunda yaşadığı uzun sakatlık gözden düşmesine sebep oldu. Eden Hazard gibi annesi, babası, kardeşi herkesin futbolcu olduğu bir ailenin üyesi. Kariyer olarak hedeflerine ulaştığı söylenemez. Ve hatta bir düşüş sonrasında çıkış arayan bir oyuncu.