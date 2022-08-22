Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması: "4 milyon yatıran alır"

Haftanın liderlik maçında daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Sancak, şöyle devam etti:

"Ben hakem demiyorum. Ben hakemleri çok severim. Allah onların da yardımcısı olsun. Adalet, adalet, adalet… Çünkü adalet herkese lazım oluyor. Bugün ben sitem ediyorsam yarın Fenerbahçe de sitem edecek. Bana adalet değil herkese adalet. İki takımı da tebrik ediyorum. Önümüze bakacağız bundan sonra. Ben hiçbir şey demiyorum. Sarı karta dikkat etmek lazım. Kırmızı karttan VAR'a gidiyorsan, ikinci sarı karta da bakmak lazım."