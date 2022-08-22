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Giriş Tarihi: 23.8.2022 01:38 Son Güncelleme: 23.8.2022 01:40

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması: "4 milyon yatıran alır"

AA
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’tan Balotelli açıklaması: 4 milyon yatıran alır

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-2 yenildikleri maçın ardından açıklamada bulundu.

Sancak, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hakem yönetimini eleştirdi.

Galibiyetinden ötürü Fenerbahçe'yi tebrik eden Sancak, "Bütün yorumcular, maçı seyredenler maçın içindeki olaylara baksınlar. Söz vermiştik konuşmayacağız diye. Konuşmayacağım da kamuoyunun taktirine bırakıyorum. Takımımı da tebrik ediyorum 3-0'dan 3-2. Hatta beraberliği de kaçırdık, galip de gelebilirdik. Ligin başındayız daha. Bunun Adana'sı da var. Orada da biz 3 puan alır ödeşiriz inşallah. 11+11'in dışındakilere lütfen özellikle rica ediyorum, adaletli olun. Başka bir şey demiyorum." ifadelerini kullandı.

Haftanın liderlik maçında daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Sancak, şöyle devam etti:

"Ben hakem demiyorum. Ben hakemleri çok severim. Allah onların da yardımcısı olsun. Adalet, adalet, adalet… Çünkü adalet herkese lazım oluyor. Bugün ben sitem ediyorsam yarın Fenerbahçe de sitem edecek. Bana adalet değil herkese adalet. İki takımı da tebrik ediyorum. Önümüze bakacağız bundan sonra. Ben hiçbir şey demiyorum. Sarı karta dikkat etmek lazım. Kırmızı karttan VAR'a gidiyorsan, ikinci sarı karta da bakmak lazım."

Sancak, Mario Balotelli'nin takımdan ayrılmasına ilişkin bir soruya ise şu yanıtı vererek sözlerini tamamladı:

"Normalde sakat. Önümüzdeki hafta oynar. Gidecekse de gitsin canım dünyanın sonu değil. Balotelli gider, başka Balotelli gelir. Dzyuba'yı gitme ihtimaline karşı aldık. Tekliflere açığız. Bende indirim yok, bende pazarlık yok. 4 milyon avro yatıran herkes alabilir. Bankaya yatıran parayı düdüğü çalar. 4 milyon verdikten sonra yok diyemiyorum zaten, serbest kalma maddesi 4 milyon. Herkese duyurum olsun; almak isteyen buyursun alsın götürsün."

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Balotelli açıklaması: "4 milyon yatıran alır"
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