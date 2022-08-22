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Giriş Tarihi: 22.8.2022

Cengiz’i aldı, Fransa karıştı

Cengiz’i aldı, Fransa karıştı

İgor Tudor 65'te oyuna soktuğu Cengiz'i 83'te çıkarınca, Marsilya ikiye bölündü

Marsilya Teknik Direktörü İgor Tudor, Nantes karşısında yaptıkları ile Fransa'yı ayağa kaldırdı, herkes Cengiz Ünder'den taraf oldu. Son iki haftada milli oyuncumuzu ilk 11'de sahaya süren ancak ikinci yarıları tamamlamasına izin vermeyen Tudor, bu kez kulübede beklettiği Cengiz'i 65'te oyuna aldı. 0-0 devam eden maçta Marsilya, Cengiz ile birlikte vites yükseltirken 82. dakikada 2-1 öne geçmeyi başardı. Gol sonrasında 83. dakikada ise tabelada adını gören Cengiz gözlerine inanamadı. Yıldız oyuncu, Tudor'un kararına mimikleri ile sert çıkarken arkadaşları yanına gelerek teselli etti.

TARAFTARDAN DESTEK
Yıldız futbolcu 18 dakika oyunda kalmasına, direkt soyunma odasına giderek tepkisini de gösterdi. Marsilya taraftarı ise sosyal medyadan Cengiz'e destek mesaj yağdırıp Tudor'un haksız olduğunu savundu.

BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Mobbing yapıyor
Tudor'un yaptığı net mobbing. Cengiz'i takımda istemiyor. Daha resmi maçlara çıkmadan futbolcularına hakaretler yağdıran, kavgacı dil kullanan Tudor'u takım, başkana şikâyet etmişti. O şikâyetin intikamını Tudor şimdi Cengiz'i göndererek almak istiyor. G.Saray'da da futbolcularla ve medyayla problemler yaşamış, kişiliği sorunlu bir adam Tudor. Malinovskyi transferinde Cengiz'in takasta kullanılacağı iddiaları vardı. Marsilya taraftarı Cengiz'i çok seviyor. Cengiz kaçar kurtulur ama bu Marsilya Tudor'a da kalmaz. İnsan yönetmeyi bilmeyenin, vereceği taktikler başarılı olmaz. Ne diyor Guardiola teknik adamlığın tarifi için; bu işin yüzde 60'ı insan yönetimi.

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Cengiz’i aldı, Fransa karıştı
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