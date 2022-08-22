Cengiz’i aldı, Fransa karıştı

Marsilya Teknik Direktörü İgor Tudor, Nantes karşısında yaptıkları ile Fransa'yı ayağa kaldırdı, herkes Cengiz Ünder'den taraf oldu. Son iki haftada milli oyuncumuzu ilk 11'de sahaya süren ancak ikinci yarıları tamamlamasına izin vermeyen Tudor, bu kez kulübede beklettiği Cengiz'i 65'te oyuna aldı. 0-0 devam eden maçta Marsilya, Cengiz ile birlikte vites yükseltirken 82. dakikada 2-1 öne geçmeyi başardı. Gol sonrasında 83. dakikada ise tabelada adını gören Cengiz gözlerine inanamadı. Yıldız oyuncu, Tudor'un kararına mimikleri ile sert çıkarken arkadaşları yanına gelerek teselli etti.Yıldız futbolcu 18 dakika oyunda kalmasına, direkt soyunma odasına giderek tepkisini de gösterdi.BİR GÖRÜŞMobbing yapıyoryaptığı net mobbing.Daha resmi maçlara çıkmadan futbolcularınahakaretler yağdıran, kavgacı dil kullananTudor'u takım, başkana şikâyet etmişti. Oşikâyetin intikamını Tudor şimdi Cengiz'i göndererekalmak istiyor. G.Saray'da da futbolcularla vemedyayla problemler yaşamış, kişiliği sorunlu biradam Tudor. Malinovskyi transferinde Cengiz'intakasta kullanılacağı iddiaları vardı. Marsilya taraftarıCengiz'i çok seviyor. Cengiz kaçar kurtulurama bu Marsilya Tudor'a da kalmaz.Ne diyorGuardiola teknik adamlığın tarifi için; buişin yüzde 60'ı insan yönetimi.