Galatasaray’da Andreas Hanche Olsen sesleri! İşte transferin detayları...

YILLIK 700 BİN EURO

Sarıkırmızılı yönetimin, Belçika ekibini 3 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında ikna ettiği belirtildi. Hanche-Olsen'in Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 700 bin Euro kazanacağı aktarıldı. 25 yaşındaki Norveçli stoper, takımıyla bu sezon 4 maçta 178 dakika forma giydi.