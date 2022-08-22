Galatasaray’da Andreas Hanche Olsen sesleri! İşte transferin detayları...

Marcao'nun yerine stoper arayışında olan Galatasaray, yaklaşık iki haftadır uğraştığı Andreas Hanche-Olsen'in transferini bitirme noktasına geldi. Oyuncunun önümüzdeki hafta sarı-kırmızılılara transferinin resmiyete kavuşması bekleniyor. Galatasaray'ın Gent'e ödeyeceği bonservis miktarı da netlik kazandı.
YILLIK 700 BİN EURO
Sarıkırmızılı yönetimin, Belçika ekibini 3 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında ikna ettiği belirtildi. Hanche-Olsen'in Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 700 bin Euro kazanacağı aktarıldı. 25 yaşındaki Norveçli stoper, takımıyla bu sezon 4 maçta 178 dakika forma giydi.