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Giriş Tarihi: 22.8.2022 11:21 Son Güncelleme: 22.8.2022 11:32

Galatasaray'da Andreas Hanche Olsen sesleri! İşte transferin detayları...

Galatasaray’da Andreas Hanche Olsen sesleri! İşte transferin detayları...

Galatasaray'da transfer hareketliliği devam ediyor. Takıma bir takviye daha yapmak isteyen Okan Buruk, Norveç Milli Takımı'nda da forma giyen Andreas Hanche Olsen için onay verdi. Yönetim oyuncuya imza attırmak için gün sayıyor. İşte transferin detayları...

Marcao'nun yerine stoper arayışında olan Galatasaray, yaklaşık iki haftadır uğraştığı Andreas Hanche-Olsen'in transferini bitirme noktasına geldi. Oyuncunun önümüzdeki hafta sarı-kırmızılılara transferinin resmiyete kavuşması bekleniyor. Galatasaray'ın Gent'e ödeyeceği bonservis miktarı da netlik kazandı.

YILLIK 700 BİN EURO

Sarıkırmızılı yönetimin, Belçika ekibini 3 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında ikna ettiği belirtildi. Hanche-Olsen'in Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve yıllık 700 bin Euro kazanacağı aktarıldı. 25 yaşındaki Norveçli stoper, takımıyla bu sezon 4 maçta 178 dakika forma giydi.

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Galatasaray'da Andreas Hanche Olsen sesleri! İşte transferin detayları...
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