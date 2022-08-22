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Giriş Tarihi: 22.8.2022 13:57

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın transferde yeni hedefi Simon Sohm

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ın transferde yeni hedefi Simon Sohm

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Dele Alli’de son pürüzleri halletmeye çalışan Beşiktaş, İsviçreli ön libero Simon Sohm için de Parma kulübünün kapısını çaldı ve teklif yaptı.

Beşiktaş'ta orta sahaya takviye için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunu Gedson Fernandes, Jackson Muleka, Emrecan Uzunhan, Romain Saiss, Cenk Tosun, Wout Weghorst ve Arthur Masuaku ile güçlendiren Kara Kartal'da kadroya takviyeler son hızla devam ediyor.

Josef de Souza'nın sakatlanmasıyla birlikte orta sahadaki rotasyonu genişletmek isteyen Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-Beyazlılar'ın, Parma forması giyen ön libero mevkiinde görev alan Simon Sohm ile ilgilendiği belirtildi. 21 yaşındaki oyuncu aynı zamanda orta sahanın merkezinde ve sağ bekte de görev yapıyor.

2.3 milyon Euro piyasa değeri bulunan Simon Sohm'un kulübüyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. 1,88 Simon Sohm İsviçre Milli Takımı'nın 1 maçta formasını giydi.

MMAAE'YE HOCA ENGELİ

Bu arada Beşiktaş, sağ stoper bölgesine transfer etmek istediği Samy Mmaae için kulübü Ferencvaros ile pazarlıklarını tüm hızıyla sürdürüyordu. Gelen sol bilgilere göre Ferencvaros'un teknik direktörü Stanislav Cherchesov'un oyuncunun takımda kalmasını isteyince transferin tıkandığı öğrenildi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın transferde yeni hedefi Simon Sohm
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