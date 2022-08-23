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Giriş Tarihi: 23.8.2022

‘Büyük bir tercih yaptım’

‘Büyük bir tercih yaptım’

Burkina Fasolu hücum oyuncusu, “Bir an önce sahada olmak için sabırsızım. Büyük bir tercih yaptım. Eddie Newton ve Adebayor’dan çok olumlu bilgiler aldım” dedi

Medipol Başakşehir'in İngiltere ekibi Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Burkina Fasolu forvet Bertrand Traore için imza töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Başkan Göksel Gümüşdağ, "Mesut Özil başta olmak üzere Chadli, Adebayor, Clichy, Robinho, Demba Ba ve Skrtel gibi oyuncular bizimle önemli başarılara ortak oldu. Traore de onlar gibi bizi tercih etti. İnşallah geçmişteki başarılarının daha güzelini burada yaşar" dedi.

SABIRSIZLANIYORUM
26 yaşındaki hücum oyuncusu ise şunları söyledi: "Bir an önce sahada yer almak için sabırsızlanıyorum. Büyük bir tercih yaptım. Kısa vadeli düşünmedim. Eddie Newton (Trabzonspor'un eski teknik direktörü, Başakşehir Scout direktörü) ve Emmanuel Adebayor'dan (2017-19 arası Başakşehir futbolcusu) çok olumlu bilgiler aldım. Bunlar da karar vermemde önemli etken oldu. Emre Belözoğlu ile konuştum. Her şeyi çok net bir şekilde anlattı. Benim sisteme uyacağımı çok net bir şekilde ifade etti. Ona çok teşekkür ediyorum."

KİMDİR?
KARIYERİNE Auxerre altyapısında başlayan, ardından Chelsea altyapısına geçen, daha sonra Ajax, Lyon gibi takımların formasını giyen başarılı isim, son olarak Aston Villa'da ter döktü. Burkina Fasolu 26 yaşındaki hücum oyuncusu, kariyeri boyunca 287 karşılaşmada 17 bin 813 dakika sahada kaldı. 81 gol atarken 38 de asist yaptı. Burkino Faso Milli Takımı ile 66 maça çıkan oyuncu, 13 gol attı. Sol ayaklı futbolcu, geçen sezon Aston Villa ile Premier Lig'de sadece 9 maçta 213 dakika forma giydi.

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