Burkina Fasolu hücum oyuncusu, “Bir an önce sahada olmak için sabırsızım. Büyük bir tercih yaptım. Eddie Newton ve Adebayor’dan çok olumlu bilgiler aldım” dedi
Medipol Başakşehir'in İngiltere ekibi Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Burkina Fasolu forvet Bertrand Traore için imza töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Başkan Göksel Gümüşdağ, "Mesut Özil başta olmak üzereChadli, Adebayor, Clichy,Robinho, Demba Ba ve Skrtelgibi oyuncular bizimle önemlibaşarılara ortak oldu. Traore deonlar gibi bizi tercih etti. İnşallahgeçmişteki başarılarının dahagüzelini burada yaşar" dedi.
SABIRSIZLANIYORUM
26 yaşındaki hücum oyuncusu ise şunları söyledi: "Bir an öncesahada yer almak için sabırsızlanıyorum. Büyük bir tercih yaptım. Kısa vadeli düşünmedim. EddieNewton (Trabzonspor'un eski teknikdirektörü, Başakşehir Scoutdirektörü) ve Emmanuel Adebayor'dan(2017-19 arası Başakşehirfutbolcusu) çok olumlu bilgileraldım. Bunlar da karar vermemde önemli etken oldu. Emre Belözoğluile konuştum. Her şeyi çok netbir şekilde anlattı. Benim sisteme uyacağımı çok net bir şekilde ifade etti. Ona çok teşekkür ediyorum."
KİMDİR?
KARIYERİNEAuxerre altyapısında başlayan, ardından Chelsea altyapısına geçen, daha sonra Ajax, Lyon gibi takımların formasını giyen başarılı isim, son olarak Aston Villa'da ter döktü. Burkina Fasolu 26 yaşındaki hücum oyuncusu, kariyeri boyunca 287 karşılaşmada 17 bin 813 dakika sahada kaldı. 81 gol atarken 38 de asist yaptı. Burkino Faso Milli Takımı ile 66 maça çıkan oyuncu, 13 gol attı. Sol ayaklı futbolcu, geçen sezon Aston Villa ile Premier Lig'de sadece 9 maçta 213 dakika forma giydi.