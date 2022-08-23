Medipol Başakşehir'in İngiltere ekibi Aston Villa'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Burkina Fasolu forvet Bertrand Traore için imza töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Başkan Göksel Gümüşdağ,dedi.26 yaşındaki hücum oyuncusu ise şunları söyledi: "Büyük bir tercih yaptım. Kısa vadeli düşünmedim.Bunlar da karar vermemde önemli etken oldu.Benim sisteme uyacağımı çok net bir şekilde ifade etti. Ona çok teşekkür ediyorum."KARIYERİNEAuxerre altyapısında başlayan, ardından Chelsea altyapısına geçen, daha sonra Ajax, Lyon gibi takımların formasını giyen başarılı isim, son olarak Aston Villa'da ter döktü. Burkina Fasolu 26 yaşındaki hücum oyuncusu, kariyeri boyunca 287 karşılaşmada 17 bin 813 dakika sahada kaldı. 81 gol atarken 38 de asist yaptı. Burkino Faso Milli Takımı ile 66 maça çıkan oyuncu, 13 gol attı. Sol ayaklı futbolcu, geçen sezon Aston Villa ile Premier Lig'de sadece 9 maçta 213 dakika forma giydi.