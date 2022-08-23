Kopenhag’a özel kadro!

Şampiyonlar Ligi play-off’unda Kopenhag’ı eleme planları yapan Avcı; stoperde Bartra, orta sahada Bardhi, sağ kanatta da Djaniny’ye görev verecek
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi playoff turundaki Kopenhag rövanşı ve ligdeki kritik Galatasaray randevusu öncesi futbolcularını Antalyaspor yenilgisinin etkisinden kurtarmak için harekete geçti. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda süreci değerlendiren tecrübeli teknik adam, futbolun içerisinde bunların olabileceğini belirterek, "Önemli olan bunlardangerekli sonucuçıkarmaktır. Geriyedeğil önümüze bakalım.Önümüzdeyoğun bir maç trafiğivar ve biz karakterli,iyi bir takımız.Bu süreçten de dahagüçlü bir şekilde çıkacağımızainanıyorum" ifadesini kullandı.
ABDÜLKADİR SORUMLULUK ALACAK
Öte yandan Avcı, Kopenhag maçı için kadroda değişiklikler yapacak. Sakatlığı bulunan Bakasetas'ın yerine AbdülkadirÖmür'ü 11'e monte etmeyi planlayan ve oyuncudan sorumluluk almasını isteyen bordomavili çalıştırıcı, Antalya'daiki gol atan Bardhi ile birliktestoperde de Bartra'yı ilk kez11'e koyacak. Forvette Cornelius'a forma verecek Avcı, sağ kanatta ise yeniden Djaniny'yi oynatacak.
İLK PEŞİNDE
Bordomavililerin hocası Abdullah Avcı, takımın başında Avrupa'da ilk galibiyetini Kopenhag maçında yaşamak istiyor. Trabzonspor'da bundan önce çıktığı 5 Avrupa kupası sınavında iki beraberlik ve 3 yenilgi alan Avcı, ilk Avrupa galibiyetini elde etmek için saha kenarında taktik savaşı verecek.
SÜRMEN: DÜŞMANLARI SEVİNDİRMEYELİM!
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Antalyaspor mağlubiyeti sonrası başlayan eleştiriler üzerine kenetlenme çağrısı yaptı: "Hocamız ve futbolcularımızı bir maçın sonucuna göre eleştirmek, Trabzonspor düşmanlarını sevindirmekten başka bir işe yaramaz. Hele hele futbolcularımızın çekilip yereindirilmesinin hakemlerce normalsayılmaya başlandığı bir dönemde birbirimize daha çok kenetlenmeliyiz."