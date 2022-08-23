Kopenhag’a özel kadro!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi playoff turundaki Kopenhag rövanşı ve ligdeki kritik Galatasaray randevusu öncesi futbolcularını Antalyaspor yenilgisinin etkisinden kurtarmak için harekete geçti. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda süreci değerlendiren tecrübeli teknik adam, futbolun içerisinde bunların olabileceğini belirterek,ifadesini kullandı.Öte yandan Avcı, Kopenhag maçı için kadroda değişiklikler yapacak. Sakatlığı bulunan'ın yerine'ü 11'e monte etmeyi planlayan ve oyuncudan sorumluluk almasını isteyen bordomavili çalıştırıcı,. Forvette'a forma verecek Avcı, sağ kanatta ise yenidenoynatacak.Bordomavililerin hocası Abdullah Avcı, takımın başında Avrupa'da ilk galibiyetini Kopenhag maçında yaşamak istiyor. Trabzonspor'da bundan önce çıktığı 5 Avrupa kupası sınavında iki beraberlik ve 3 yenilgi alan Avcı, ilk Avrupa galibiyetini elde etmek için saha kenarında taktik savaşı verecek.Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Antalyaspor mağlubiyeti sonrası başlayan eleştiriler üzerine kenetlenme çağrısı yaptı: "Hocamız ve futbolcularımızı bir maçın sonucuna göre eleştirmek, Trabzonspor düşmanlarını sevindirmekten başka bir işe yaramaz.birbirimize daha çok kenetlenmeliyiz."