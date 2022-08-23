Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kopenhag’a özel kadro!
Giriş Tarihi: 23.8.2022

Kopenhag’a özel kadro!

Kopenhag’a özel kadro!

Şampiyonlar Ligi play-off’unda Kopenhag’ı eleme planları yapan Avcı; stoperde Bartra, orta sahada Bardhi, sağ kanatta da Djaniny’ye görev verecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi playoff turundaki Kopenhag rövanşı ve ligdeki kritik Galatasaray randevusu öncesi futbolcularını Antalyaspor yenilgisinin etkisinden kurtarmak için harekete geçti. Oyuncularıyla yaptığı toplantıda süreci değerlendiren tecrübeli teknik adam, futbolun içerisinde bunların olabileceğini belirterek, "Önemli olan bunlardan gerekli sonucu çıkarmaktır. Geriye değil önümüze bakalım. Önümüzde yoğun bir maç trafiği var ve biz karakterli, iyi bir takımız. Bu süreçten de daha güçlü bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

ABDÜLKADİR SORUMLULUK ALACAK
Öte yandan Avcı, Kopenhag maçı için kadroda değişiklikler yapacak. Sakatlığı bulunan Bakasetas'ın yerine Abdülkadir Ömür'ü 11'e monte etmeyi planlayan ve oyuncudan sorumluluk almasını isteyen bordomavili çalıştırıcı, Antalya'da iki gol atan Bardhi ile birlikte stoperde de Bartra'yı ilk kez 11'e koyacak. Forvette Cornelius'a forma verecek Avcı, sağ kanatta ise yeniden Djaniny'yi oynatacak.

İLK PEŞİNDE
Bordomavililerin hocası Abdullah Avcı, takımın başında Avrupa'da ilk galibiyetini Kopenhag maçında yaşamak istiyor. Trabzonspor'da bundan önce çıktığı 5 Avrupa kupası sınavında iki beraberlik ve 3 yenilgi alan Avcı, ilk Avrupa galibiyetini elde etmek için saha kenarında taktik savaşı verecek.

SÜRMEN: DÜŞMANLARI SEVİNDİRMEYELİM!
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Antalyaspor mağlubiyeti sonrası başlayan eleştiriler üzerine kenetlenme çağrısı yaptı: "Hocamız ve futbolcularımızı bir maçın sonucuna göre eleştirmek, Trabzonspor düşmanlarını sevindirmekten başka bir işe yaramaz. Hele hele futbolcularımızın çekilip yere indirilmesinin hakemlerce normal sayılmaya başlandığı bir dönemde birbirimize daha çok kenetlenmeliyiz."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Vatandaşlara Türk Lirası çağrısı
EYT SON DAKİKA BUGÜN: Bakan Vedat Bilgin'den son durum! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyasını duyurdu! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL veriyor?
KYK burs/kredi ve yurt başvuru tarihleri 2022-2023: KYK burs/kredi ve yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak?
Rusya'dan Dugina cinayeti ile son dakika açıklaması: Görüntüler yayınlandı! Ukrayna özel servisi yaptı
Son dakika | Ucuz konut için gelir sınırı ne olacak? İşte TOKİ evleri için gelir şartları
Son dakika | Alman DW'nin "Tatil yapamayan Türk gençleri" bakın kim çıktı! Instagram hesabını açık unutunca...
İzmir'de 9 Eylül afişlerine AK Parti'den tepki: CHP'li Soyer tarihi gaflete imza attı
YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2022: YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? ÖSYM 2022 YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
SİGARA FİYATLARI 23 AĞUTOS 2022 || En son sigara zammı ile sigara fiyatları ne kadar oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Kopenhag’a özel kadro!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA