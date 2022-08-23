Son dakika Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı Kopenhag planını belirledi!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Şampiyonlar Ligi playoff turundaki Kopenhag rövanşı ve ligdeki kritik Galatasaray randevusu öncesi futbolcularını Antalyaspor yenilgisinin etkisinden kurtarmak için harekete geçti.

Oyuncularıyla yaptığı toplantıda süreci değerlendiren tecrübeli teknik adam, futbolun içerisinde bunların olabileceğini belirterek, "Önemli olan bunlardan gerekli sonucu çıkarmaktır. Geriye değil önümüze bakalım. Önümüzde yoğun bir maç trafiği var ve biz karakterli, iyi bir takımız. Bu süreçten de daha güçlü bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum" ifadesini kullandı.

ABDÜLKADİR SORUMLULUK ALACAK

Öte yandan Avcı, Kopenhag maçı için kadroda değişiklikler yapacak. Sakatlığı bulunan Bakasetas'ın yerine Abdülkadir Ömür'ü 11'e monte etmeyi planlayan ve oyuncudan sorumluluk almasını isteyen bordomavili çalıştırıcı, Antalya'da iki gol atan Bardhi ile birlikte stoperde de Bartra'yı ilk kez 11'e koyacak. Forvette Cornelius'a forma verecek Avcı, sağ kanatta ise yeniden Djaniny'yi oynatacak.

İLK PEŞİNDE

Bordomavililerin hocası Abdullah Avcı, takımın başında Avrupa'da ilk galibiyetini Kopenhag maçında yaşamak istiyor. Trabzonspor'da bundan önce çıktığı 5 Avrupa kupası sınavında iki beraberlik ve 3 yenilgi alan Avcı, ilk Avrupa galibiyetini elde etmek için saha kenarında taktik savaşı verecek.

SÜRMEN: DÜŞMANLARI SEVİNDİRMEYELİM!

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Antalyaspor mağlubiyeti sonrası başlayan eleştiriler üzerine kenetlenme çağrısı yaptı: "Hocamız ve futbolcularımızı bir maçın sonucuna göre eleştirmek, Trabzonspor düşmanlarını sevindirmekten başka bir işe yaramaz. Hele hele futbolcularımızın çekilip yere indirilmesinin hakemlerce normal sayılmaya başlandığı bir dönemde birbirimize daha çok kenetlenmeliyiz."