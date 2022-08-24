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Giriş Tarihi: 24.8.2022 11:22

Konyaspor'da Cikalleshi ayrılığı!

Konyaspor’da Cikalleshi ayrılığı!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada tamamlayan Konyaspor, 32 yaşındaki yıldız futbolcusu Arnavut santrfor Sokol Cikalleshi'yi Suudi Arabistan'ın Al Khaleej takımına kiraladı. İşte tüm detaylar...

arabam.com Konyaspor'da ligde son oynanan İstanbulspor maçının kadrosunda da yer almayan Sokol Cikalleshi'nin Suudi Arabistan'ın Al-Khaleej takımına kiralandığını açıklandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Konyaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Sokol Cikalleshi, Suudi Arabistan'ın Al-Khaleej takımına satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar kiralandı. Cikalleshi'ye Arabistan kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadelerine yer verildi.

GEÇEN SEZON 10 GOL VE 2 ASİSTLİK KATKI YAPTI
2015'ten beri ülkemizde, 2020'den beri ise Konyaspor'da forma giyen Sokol Cikalleshi, geçtiğimiz sezon ligi 3. sırada bitirerek büyük bir çıkış yapan yeşil beyazlıların bu başarısında 34 maçta 10 gol ve 2 asistlik katkısıyla önemli bir role sahip olmuştu.

2015-2016 sezonunda RNK Split'ten Başakşehir 1.8 milyon Euro karşılığında transfer olarak Süper Lig'ei adım atan Cikalleshi, Göztepe, Osmanlıspor, Akhisarspor ve Konyaspor formalarını terletti.

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Konyaspor'da Cikalleshi ayrılığı!
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