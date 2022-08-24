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Giriş Tarihi: 24.8.2022 09:35 Son Güncelleme: 24.8.2022 09:51

Son dakika: Fenerbahçe'de Max Meyer ile yollar ayrıldı

Son dakika: Fenerbahçe’de Max Meyer ile yollar ayrıldı

Son dakika Fenerbahçe haberi... Fenerbahçe, Alman futbolcusu Max Meyer ile yollarını ayırdığını açıkladı. Meyer, Sarı-Lacivertli formayla çıktığı 12 maçta 1 gol attı. İsviçre ekibi Luzern ise Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer'i transfer ettiğini duyurdu.

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana performansıyla hayal kırıklığı yaratan Alman futbolcu Max Meyer ile yollar ayrıldı.

Kulupten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

MAX MEYER, FENERBAHÇE'DEN AYRILAN 14. İSİM OLDU
Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer, İsviçre ekibi Luzern ile sözleşme imzaladı. Alman orta saha, bu sezon Fenerbahçe'den ayrılan 14. isim oldu. Sarı-Lacivertliler'de daha önce Murat Sağlam, Berke Özer, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Mesut Özil, Arda Kurtulan, Lamine Diack, Muhammed Gümüşkaya, Marcel Tisserand, Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh, Kim Min-Jae ile yollar ayrılmış, Mbwana Samatta ise Genk'e kiralanmıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe'de Max Meyer ile yollar ayrıldı
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