Son dakika: Fenerbahçe’de Max Meyer ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana performansıyla hayal kırıklığı yaratan Alman futbolcu Max Meyer ile yollar ayrıldı.

Kulupten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Max Meyer'in sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Max Meyer'e bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

MAX MEYER, FENERBAHÇE'DEN AYRILAN 14. İSİM OLDU

Fenerbahçe'den ayrılan Max Meyer, İsviçre ekibi Luzern ile sözleşme imzaladı. Alman orta saha, bu sezon Fenerbahçe'den ayrılan 14. isim oldu. Sarı-Lacivertliler'de daha önce Murat Sağlam, Berke Özer, Jose Sosa, Luiz Gustavo, Mesut Özil, Arda Kurtulan, Lamine Diack, Muhammed Gümüşkaya, Marcel Tisserand, Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh, Kim Min-Jae ile yollar ayrılmış, Mbwana Samatta ise Genk'e kiralanmıştı.